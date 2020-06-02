Благодарственные письма: Господин Президент, Вы опора для народа, а народ всегда с Вами

Политика 2 июня 2020 19:04 (UTC+04:00)
Благодарственные письма: Господин Президент, Вы опора для народа, а народ всегда с Вами

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет некоторые из этих писем.

Айгюн Салманова из Сальянского района пишет: «Уважаемый господин Президент, в то время, когда все человечество борется с тяжелой пандемией, Ваши внимание и забота о защите здоровья людей являются ярким примером Ваших высоких человеческих качеств, духовного богатства. Меры, принимаемые для сведения к минимуму воздействия коронавируса на нашу страну, безусловно, связаны с Вашим именем и доказывают, что Вы являетесь Президентом не только граждан Азербайджана, но и азербайджанцев всего мира. Ваша дальновидная политика, принимаемые в самые трудные моменты правильные решения спасают нашу страну и народ от тяжелых последствий пандемии. При лечении инфицированных пациентов, как врач, командированный в Астаринский и Масаллинский районы для выполнения профессиональных обязанностей, я вновь стала свидетельницей Вашего внимания и заботы о нас, врачах и пациентах. В то же время мы увидели, что пандемия вызвала большую трагедию в развитых странах мира. Однако благодаря Вашей дальновидности, оперативным и своевременным мерам наша страна продемонстрировала миру одну из самых успешных моделей борьбы с вирусом. Это не может не радовать меня как гражданку и врача. Выражаю Вам благодарность за все это. Я горжусь Вами, господин Президент. Да хранит Вас Аллах!».

Руфат Сарыев из села Габагдиби Ярдымлинского района: «Уважаемый господин Президент, в настоящее время мир столкнулся с большими трудностями. Все страны мира борются с пандемией COVID-19. Хотя ситуация в некоторых странах очень плачевная, граждане Азербайджана живут в относительном комфорте. Выражаем Вам признательность за заботу о нашем здоровье. Как гражданин Азербайджана, мы всегда поддерживаем Вашу политику и реформы, гордимся Вами. Да ниспошлет Аллах Вам долгой и здоровой жизни».

Ученик из города Сумгайыт Кянан Махмудлу: «Уважаемый господин Президент, я – ученик 6 класса гимназии с уклоном естественных наук. В настоящее время в Азербайджане тоже распространилось потрясшее мир коронавирусное бедствие. Уважаемый Президент, благодаря Вашей дальновидности последствия этой трагедии в нашей стране были сведены к минимуму. От имени учащихся нашего класса выражаю Вам глубокую благодарность за важную работу по защите здоровья населения и спасению нашего народа от этой катастрофы с наименьшими потерями».

Рамзи Дедекишиев из Ясамальского района Баку: «Уважаемый господин Президент, да упокоит Аллах душу нашего великого лидера Гейдара Алиева. В 1993 году он спас наш народ от большой беды. Вы достойно продолжаете путь великого лидера. Период пандемии еще раз подтвердил это. Благодаря Вашим мудрым решениям и целенаправленным шагам полностью обеспечена надежная защита нашего народа от коронавируса.

Как нация, мы можем сравнивать и прошлое, и настоящее. Конечно, разница огромная. Хаос, произвол и голод, которые царили в нашей стране в начале 90-х годов, теперь сменились прогрессом, развитием и высоким уровнем процветания. Господин Президент, Вы опора для народа, а народ всегда с Вами. Как Вы говорите: «Вместе мы сильны!».

Жители Бейлаганского района Мирджафар Исмаилов, Ясемен Гусейнова, Джафар Джафаров и Мансыр Керимов пишут: «Уважаемый господин Президент, в период Вашего президентства Азербайджан достиг больших успехов, стойко преодолел трудности. Как вынужденные переселенцы, живущие в прифронтовой зоне, мы верим, что при Вашей поддержке мы победим также эпидемию коронавируса. Проявление по Вашему поручению особой заботы о гражданах в возрасте старше 65 лет, в том числе социально уязвимых семьях, предоставление им в период карантина продовольственной помощи, денежных средств в размере 190 манатов, доказывают, что в центре осуществляемой Вами политики находятся гражданин Азербайджана и его благосостояние. Господин Президент, наш народ опирается на Вас и доверяет Вам. Проводимая Вами работа, у всех на виду. Пусть Аллах приумножит Ваши успехи!».

Жительница села Юхары Гаралар Имишлинского района Шамсия Рахманова: «Уважаемый господин Президент, я как гражданин Азербайджана, представительница молодого поколения и государственный служащий, с большой гордостью и любовью пишу Вам это письмо. Я внимательно слежу за процессами, происходящими в мире и в нашей стране. Я высоко ценю Вашу деятельность, Ваши заслуги перед азербайджанским народом. Даже когда коронавирусная инфекция еще не охватила мир, у нас в стране, благодаря Вам были предприняты очень серьезные и эффективные меры. Предпринятые азербайджанским государством шаги стали примером для многих развитых стран мира. Мы солидарны со всеми Вашими решениями. Мы верим, что эти решения избавят нас от этой беды с минимальным ущербом. Мы всегда, в том числе во время пандемии, ощущаем Вашу поддержку. Мы поддерживаем Вас и Вашу деятельность, доверяем Вам. Мы счастливый народ, поскольку у нашей страны такой Президент, как Вы. Мы благодарны Вам, господин Президент».

Мехрибан Мирзоева из города Баку: «Уважаемый господин Президент, Вы - достойный преемник нашего великого лидера Гейдара Алиева. Я приветствую проводимую Вами работу во имя благополучия и улучшения жизни нашего народа, выражаю Вам признательность за Вашу неустанную работу. Пандемия коронавируса, охватившая мир, не обошла стороной и Азербайджан. В результате Вашей мудрой и дальновидной политики в нашей стране предприняты важные шаги по снижению воздействия и ограничению масштабов пандемии. Все это доказывает, что в центре осуществляемой Вами политики находятся гражданин Азербайджана и его благополучие. Господин Президент, в целях охраны здоровья людей по Вашему поручению всем гражданам оказывается помощь. Ваша работа, принятые Вами превентивные меры еще раз доказывают, что Вы всегда думаете о народе и заботитесь о каждом гражданине. Господин Президент, Ваш призыв «Мы сильнее вместе!» долгие годы будет победной симфонией нашей страны. Мы гордимся Вами. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ! ».

Вагиф Ибрагимов из села Чолпы Саатлинского района: «Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени моих родственников выражаю Вам признательность. В период распространения коронавируса по всему миру Вы за короткие сроки, дав поручения по строительству больниц, передали их в пользование народа. Сдача в эксплуатацию фабрики по производству масок, регулярное проведение в городах и районах дезинфекционных работ, предоставление помощи безработным гражданам являются результатом предпринимаемых Вами гибких и необходимых мер. Благодаря всему этому в Азербайджане предотвращено массовое распространение вируса. Отрадно, что другие страны берут пример с принципа Вашей работы. Мы гордимся Вами. Вы – опора азербайджанского народа. Да будет Аллах Вам опорой! Наблюдая за методами Вашей работы, я вспомнил изречение великого лидера Гейдара Алиева, высказанное во время его выступления в 1980 году перед тружениками Сабирабадского района. Великий лидер сказал: «Если у человека есть желание, мечта, воля, то он может преодолеть любое испытание». Да, это желание мы увидели у Вас. Мы восхищены Вашей работой. Да настанет тот день, когда наши оккупированные земли будут освобождены мирным путем, и я напишу Вам очередное благодарственное письмо. Уважаемый Президент, желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов в дальнейшей деятельности, семейного благополучия и счастья».

Фарида Яхъяева пишет из города Ширван: «Уважаемый господин Президент, от имени членов моей семьи и от себя лично выражаю Вам глубокую признательность за последовательные и целенаправленные меры, осуществляемые против коронавирусной инфекции, продуманные решения, принятые с целью улучшения благосостояния граждан и защиты их здоровья. Мы видим, что лучшая жизнь и прекрасное будущее азербайджанского народа самая важная задача для Вас. Именно принятые Вами оперативные решения подтвердили, что по сравнению с другими странами наша страна избавляется от этой инфекции с минимальными потерями. Господин Президент, я с гордостью могу сказать, что под Вашим руководством азербайджанский народ в скором времени избавится от этой беды и эти беспокойные дни останутся позади. Вы находитесь на крайне почетном и в то же время непростом пути. Азербайджанский народ любит, поддерживает Вас и одобряет каждое принятое Вами решение. Еще раз благодарю Вас за неустанную деятельность и дела, осуществляемые во имя здорового будущего и развития нашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья. Да хранит Всевышний Вас и нашу страну!».

В письме Сахили Агасиевой из города Губа говорится: «Уважаемый господин Президент, в последние месяцы весь мир борется с COVID-19, ставшим бедствием для всего человечества. В столь непростое время Вы, обратившись к народу, доказали, что находитесь рядом с нами. Хочу заявить, что мы от души одобряем все осуществляемые Вами превентивные меры. Меры, предпринимаемые во всех регионах Азербайджана по защите здоровья наших граждан, успешно продолжаются. Мы знаем, что каждый шаг, предпринимаемый по ограничению распространения масштабов пандемии, имеет важное стратегическое значение и направлен на устранение возможных последствий. Благодаря Вашим рекомендациям наш народ уже глубже осознает серьезность этой беды. Господин Президент, как Вы отмечаете, «Вместе мы сильнее!». Я поддерживаю все шаги, предпринимаемые Вами во имя благосостояния и здоровья нашего народа, выражаю уверенность в светлом и прекрасном будущем нашей страны под Вашим руководством. Да ниспошлет Аллах Вам долгих лет жизни и здоровья».

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