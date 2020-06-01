Президенту пишут: Мы признательны Вам за внимание и заботу о здоровье, благополучии народа

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана с большим одобрением воспринимают решительные шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым для охраны здоровья, улучшения благосостояния населения Азербайджана в период охватившей весь мир коронавирусной пандемии. Граждане Азербайджана в благодарственных письмах выражают свое удовлетворение вниманием и заботой главы государства.

Trend, ссылаясь на сайт Президента, представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Ученица из города Сумгайыт Нармин Гумбатли: «Уважаемый господин Президент, я ученица 8-го класса. Наша школа является одним из ведущих учебных заведений в Азербайджане и Ваша роль в этом велика. В связи со сложившейся ситуацией мы продолжаем наши уроки дома – в рамках проекта «Время урока», онлайн-уроков и программы «Виртуальная школа». Господин Президент, выражаем Вам большую признательность за это. Налицо осуществляемая Вами важная работа для защиты здоровья населения нашей страны, спасения народа от этой катастрофы с наименьшими потерями во время потрясшей мир пандемии COVID-19. Строительство за короткий промежуток времени модульных больниц, ввод в эксплуатацию предприятий по производству медицинских масок и одежды и ряд других мер являются результатом Вашей любви к народу и дальновидной политики. Все это предотвратило стремительное распространение данного заболевания, которое широкое охватило мир, в нашей стране. Как школьница и дочь врача, я также внимательно слушаю Ваши распоряжения, поручения и призывы и стараюсь их достойно выполнять. Надеюсь, что пандемия скоро закончится, мы преодолеем эту трудность, как и все остальные сложности. Наш народ очень любит Вас, мы верим в Вашу внешнюю и внутреннюю политику. Выражаю Вам признательность за то, что вы были с азербайджанским народом в каждый трудный день, желаю Вам успехов в делах, здоровой и светлой жизненной дороги.

В письме еще одной жительницы города Сумгайыт Аиши Сафарли говорится: «Уважаемый господин Президент, благодаря Вам влияние потрясшей весь мир коронавирусной пандемии на нашу страну сведено к минимуму. В результате Вашей совершенной внутренней и внешней политики в течение этого периода мы не столкнулись с кризисной ситуацией, наблюдаемой в других странах. Это сложное испытание показало, что финансовые устои и инфраструктура Азербайджана устойчивы. Мы добились этого благодаря целенаправленной работе, напряженному труду под Вашим руководством в течение многих лет. Верим, что мы успешно продолжим этот путь. Мы благодарны Вам за все это».

Санубар Сафарова из Сабунчинского района Баку: «Уважаемый господин Президент, моя любовь к Вам и Вашей семье безгранична. Выражать уважение и любовь к Вам также вызывают у меня чувство счастья. Пребывая за границей, я с гордостью говорю о своей Родине. Когда я говорю о красоте города, в котором живу, о развитии моей страны, я знаю, что все это благодаря Вам. Выражаю Вам признательность за неустанную работу, самоотверженность. Да ниспошлет Аллах Вам здоровья. Мы чувствуем себя комфортно и безопасно, потому что Вы руководитель нашей страны. Мы поддерживаем Вашу политику».

Фазиль Сафиханов из города Гянджа: «Многоуважаемый господин Президент, считаю своим долгом выразить Вам признательность за дезинфекционную работу, осуществляемую в нашей стране в период пандемии. Я горжусь, что у нас есть такой заботливый и гуманный глава государства, как Вы. Я также поддерживаю Вашу борьбу против тех людей, которые не хотят признавать успехи Азербайджана, лиц, являющихся черными пятнами для этой страны, а также против тех, кто в эти тяжелые дни занял предательскую позицию. Иншаллах, избавив Родину от подобных людей, Вы обеспечите нам светлое будущее. Как гражданин, я всегда рядом с Вами на этом пути. Да хранит Вас Аллах!».

Хейран Векилова из Насиминского района Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, обращаясь к Вам от имени простых азербайджанских граждан, тружеников, представителей интеллигенции, хочу выразить признательность. Мы поддерживаем меры, предпринимаемые в нашей стране против охватившей весь мир пандемии коронавируса, вызывающей у людей чувство страха. Весь наш народ стал свидетелем Вашей борьбы против беспощадного врага. Мы гордимся Вами – нашим дальновидным главой государства. Вы заботитесь о народе, пожилых, малообеспеченных людях, постоянно трудитесь для избавления народа от этой беды. Принятыми решениями, предпринимаемыми превентивными мерами Вы стали примером для всего мира. Да ниспошлет Аллах Вам, Вашей семье и детям долгих лет жизни, здоровья, да избавит наш народ от этой беды. Да поможет Всевышний Вам и нашему народу!».

Сима Худавердиева из Ясамальского района Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, сегодня весь мир борется с пандемией коронавируса. Выражаю глубокую признательность Вам и Мехрибан ханым за меры, предпринимаемые в борьбе против пандемии. В период карантина мне дважды предоставили единовременную выплату для безработных, кроме того, оказали продовольственную помощь. Я преклоняю голову перед Вашей любовью к народу, благородием и добротой, желаю Вам и Вашей семье здоровья, новых успехов в почетной деятельности.

Гадим Сафаров, Чингиз Джаббаров, Нариман Алиев и Алтай Джафаров, выражающие признательность главе государства от имени жителей сел Юхары Гапанлы и Газьян Тертерского района, пишут: «Уважаемый господин Президент, благодаря Вашему вниманию и заботе капитально реконструируется автомобильная дорога Сахлабад-Эскипара-Гарагаджы-Юхары Гарадаглы-Гапанлы-Гайнаг-Юхары Гапанлы-Газьян-Тезекенд-Хусенли, протяженностью 33,5 километра, соединяющая 10 прифронтовых сел. Коммуникационные линии на участке приведены в порядок, установлены линии водоснабжения. Часть дороги, соединяющая села Сахлабад-Эскипара-Гарагаджы-Юхары Гарадаглы-Гапанлы-Юхары Гапанлы-Газьян, уже заасфальтирована. Реконструкция автомобильной дороги вызвала огромную радость и у нас – жителей сел Юхары Гапанлы и Газьян. Потому что теперь созданы комфортные условия как для нашего передвижения так и для грузо- и пассажироперевозок, мы своевременно и без потерь можем доставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки. Уважаемый господин Президент, мы выражаем Вам признательность за внимание и заботу о нас – жителях прифронтовой зоны. Как хорошо, что у нас есть такой Президент, как Вы. Да хранит Вас Аллах! Мы – тертерцы всегда с Вами!».

Учитель Мирзагусейн Мириев из села Гюнехир Лянкяранского района пишет: «Уважаемый господин Президент, как результат Вашей дальновидной, мудрой политики, своевременно подписанных распоряжений наша страна избавляется от вируса COVİD-19 с минимальными потерями. Всесторонняя государственная забота о гражданах в борьбе с этим невидимым вирусом, материальная и моральная поддержка инвалидов и малообеспеченных семей еще раз подтверждают, что Вы находитесь рядом с каждым гражданином Азербайджана. Обращение Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой к народу, в то же время, помощь, оказываемая Фондом Гейдара Алиева малообеспеченным, неимущим семьям, инвалидам, дают нам право гордиться нашим руководителем, любящим свой народ, считающим его здоровье превыше всего. Построенные в Азербайджане за короткое время с целью борьбы с невидимым врагом клиники и больницы модульного типа, медицинские ресурсы, созданные на основе инновационной промышленности, в том числе, сдача в эксплуатацию предприятий по производству медицинских масок и одежды являются результатом Вашей дальновидной политики. Выражаю Вам признательность за внимание и заботу о здоровье народа, его социального благосостояния в период пандемии COVİD-19. Да ниспошлет Аллах Вам сил для достижения победы над этой бедой с минимальными потерями. Вашими твердыми решениями Вы еще раз доказали, что находитесь рядом с каждым гражданином. Да дарует Аллах Вам и Вашей семье здоровья, долгих лет жизни и счастья».

Кифаят Ибрагимова из села Дюярли Шамкирского района пишет: “Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за меры, предпринятые в период пандемии. Благодаря Вашей дальновидности и мудрости азербайджанский народ всегда был на шаг впереди, осуществлял своевременную и важную работу по предотвращению событий, представляющих опасность. Об этом свидетельствует и борьба с коронавирусом, охватившем весь мир. Господин Президент, все мы уверены в том, что благодаря Вашей заботе о нашем народе, серьезным и последовательным мерам, предпринимаемым Вами, наша страна скоро преодолеет беду коронавируса. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!”.

Отец шехида из села Сарван Сальянского района Джахангир Гарашев пишет: “Уважаемый господин Президент, в последние годы, как во всех регионах Азербайджана, так и в нашем родном Сальяне получила широкий размах работа по созиданию и благоустройству. Мы удовлетворены развитием сельского хозяйства, вниманием и заботой о людях. Хочу особо отметить, что благодаря поддержке развития аграрной сферы расширяются посевные участки, повышается благосостояние людей. Для граждан, желающих заняться земледелием, созданы большие возможности и благоприятные условия. Наш дорогой Президент, выражаю Вам глубокую признательность за это. От имени старейшин, интеллигенции и семей шехидов села Сарван поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, просим Аллаха ниспослать Вам и Вашей семье здоровья, успехов в работе”.

Ганбар Гумбатов из поселка Баладжары Бинагадинского района пишет: “Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за все решения, принятые Вами во имя удобства и здоровья граждан. Меры, принятые под Вашим руководством в нашей стране, защитили людей от коронавируса, спасли нас от экономического кризиса. Хотя эта инфекция привела к большим потерям в самых сильных странах мира, она не нанесла серьезного урона Азербайджану. Это свидетельствует о том, что в нашей стране сильное единство государства и народа. Любовь и уважение народа к государству, руководству бесконечна. От имени нашей семьи еще раз выражаю Вам признательность. Пусть Аллах ниспошлет Вам долгую жизнь, здоровье. Мы всегда поддерживаем Вас”.

Ага Агамалиев, Нурлан Бурджализаде, Эльшан Айдынов, Ислам Иманов и Шамхал Магеррамов из села Кюрсенги Сальянского района пишут: “Уважаемый господин Президент, соответствующие поручения по восстановлению богатых традиций хлопководства и возвращению былой славы этой отрасли, данные Вами во время встречи с хлопкоробами в селе Кюрсенги в рамках Вашей поездки в Сальянский район, стали бесценным вкладом для нас. Предпринимаются последовательные меры по развитию хлопководства, созданы многочисленные рабочие места в этой сфере. Это улучшило материальное положение населения нашего села, принесло пользу общему делу и государству. Уважаемый Президент, благодаря Вашему большому вниманию к хлопководству население села обеспечено работой, все работают, зарабатывают, обеспечивают свои семьи. От имени молодежи села Кюрсенги выражаем Вам признательность. Большое спасибо. Пусть Аллах ниспошлет Вам здоровье и долгую жизнь!”.

Халида Тапдыгова из поселка Ени Гюнешли Сураханского района: “Дорогой наш Президент, мы гордимся тем, что у нас есть такой глава государства, как Вы. Являясь достойным преемником великого лидера Гейдара Алиева, Вы всегда находите пути выхода из трудных ситуаций, с которыми сталкивается наш народ, и ведете его за собой. Вы предприняли очень серьезные меры в период пандемии, защитили азербайджанский народ. По сравнению со многими странами мира Азербайджан понес незначительные потери. Ваше особо чуткое отношение к пожилым людям было встречено с большим одобрением в обществе. Поэтому от имени всей моей семьи выражаю Вам глубокую признательность. Пусть Аллах ниспошлет Вам и Вашей семье крепкое здоровье, долгую жизнь!”.

От имени студентов Бакинского государственного университета Ниджат Исмаилов пишет: «Дорогой наш Президент, огромная работа, которую Вы проводите во имя здоровья нашего народа в cтоль трудное время, когда мир сотрясается невидимым врагом под названием коронавирус, воодушевили меня и придали мне смелость написать Вам это письмо. Сегодня тысячи молодых людей, объединившихся в студенческо-молодежной организации Бакинского государственного университета, внимательно отслеживают каждый Ваш шаг, с чувством очень большого удовлетворения одобряют и поддерживают решения, принятые Вами на благо нашего народа.

Благодаря Вашей успешной политике, решительным шагам, безграничной любви к Родине и народу Вы сегодня стали тем героем, на которого мы, молодые люди, хотим быть похожи. Уважаемый господин Президент, благодаря Вашему особому вниманию, заботе нашей дорогой Мехрибан ханым, наш народ борется с коронавирусом с той решимостью, которой могут позавидовать крупнейшие государства мира. Вы были другом, поддержкой для каждого человека, проживающего в Азербайджане. Заявив «Мы вместе сильнее!», Вы мобилизовали наш народ. Все объединились вокруг этой идеи и проявили солидарность. В то же время следует отметить, что Ваша совершенная внутренняя политика, служащая защите жизни людей, обеспечению их безопасности, повышению их благосостояния, дополняется внешней политикой, направленной на укрепление международного имиджа нашей страны. Видеоконференция, организованная Вами с главами государств-членов Движения неприсоединения, еще раз доказала, что Азербайджан является одной влиятельных стран в мире. Мы, студенческая молодежь, видим все это, солидарны с вами, гордимся вами. Пусть все знают, что мы всегда с нашим любимым Президентом, мы искренне любим и поддерживаем ваши решения».