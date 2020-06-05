Кенуль Нуруллаева: Несмотря на принудительный характер принятых решений, люди безразлично относятся к коронавирусу

БАКУ/Trend/ - В последние дни рост случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане заставил предпринять ряд жестких мер. К сожалению, серьезное нарушение правил карантина большинством граждан после смягчения режима карантина привели к повторному временному ужесточению на территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района, называемой «оранжевой зоной», сказала в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Кёнуль Нуруллаева.

Она отметила, что для устранения этой глобальной проблемы на уровне руководства страны демонстрируется серьезная политическая воля: «С сожалением отмечу, что несмотря на принудительный характер принятых решений, люди все еще безразлично относятся к коронавирусу, не надевают маски и не соблюдают правила. Думаю, что использование защитной маски Президентом Ильхамом Алиевым во время участия в открытии Музея государственной символики в Тертере должно быть примером для граждан».

Депутат особо подчеркнула, что некоторые трудности, возникшие на первой стадии пандемии, сегодня полностью решены. Открытие завода по производству медицинских масок в Сумгайыте и больничного комплекса модульного типа в Баку является ярким доказательством решимости государства в этой сфере».

В заключение Нуруллаева добавила, что для предотвращения этого вируса мобилизованы все ресурсы. Она обратилась с призывом ко всем, кто работает в государственных структурах и частных предприятиях, соблюдать правила карантина.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)