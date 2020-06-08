Депутат Нагиф Гамзаев провел очередную встречу с избирателями (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Депутат Нагиф Гамзаев, который регулярно встречается с избирателями, проживающими в его избирательном округе и интересуется их пожеланиями, предложениями и проблемами, на этот раз встретился с ними посредством интернета.

Во время приема депутат встретился с гражданами индивидуально и с большим интересом выслушал их обращения и предложения. Обращения, связанные с трудоустройством, социальной и медицинской помощью, были взяты под контроль, незамедлительно расследованы и направлены в соответствующие органы для их разрешения в соответствии с законом.

Студенты, обучающиеся в различных вузах страны, также присоединились к онлайн-встрече с депутатом. Молодые люди обратились к нему по поводу своих проблем. Чувствительный к призывам молодежи, депутат отметил, что будут предприняты необходимые шаги для преодоления существующих трудностей.

Во время приема граждане были проинформированы о проделанной работе по предотвращению распространения коронавируса согласно поручению Президента Ильхама Алиева, о подготовленном социально-экономическом пакете помощи и им было рекомендовано строго следовать указаниям Оперативного штаба при Кабинете министров.

Следует отметить, что, несмотря на ограниченные возможности прямого общения с гражданами из-за объявленного в стране особого карантинного режима, депутат Нагиф Гамзаев не оставлял без внимания избирателей и всегда выходил с ними на связь посредством интернета.

Интернет-портал депутата Hamzayev.az также служит этой цели. Каждый избиратель может легко встретиться с депутатом посредством портала. В то же время, на все обращения, полученные порталом, отвечают в офисе депутата.