Президент Ильхам Алиев: Азербайджан по всем параметрам продемонстрировал лидерство, которое уже давно вышло за пределы нашего региона

БАКУ /Trend/ - Азербайджан по всем параметрам продемонстрировал лидерство, которое уже давно вышло за пределы нашего региона.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с коллективом врачей после открытия трех больниц модульного типа, построенных в столичном поселке Бильгях, а также в Сумгайыте и поселке Сарай Абшеронского района.

"Вы знаете, что я постоянно уделяю городу Сумгайыт большое внимание, неоднократно бывал там как Президент, в среднем, как минимум, дважды в год, а бывало и чаще. Развитие промышленного потенциала Сумгайыта сегодня налицо. Сумгайыт является вторым по величине крупным промышленным городом, а также современным промышленным городом не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Как вы знаете, - старшее поколение хорошо знает это – в прежние времена в Сумгайыте была очень сложная экологическая ситуация. Сегодня все введенные в строй новые предприятия на сто процентов отвечают экологическим стандартам. Поэтому в настоящее время экологическая ситуация в Сумгайыте намного улучшилась, там чистый воздух. Сегодня Сумгайыт – это город парков, скверов, идут работы по озеленению. Сейчас очищается также канал Аджидере, беспокоящий людей и создающий экологические проблемы. На это тоже выделяются крупные средства", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, параллельно обновляется городская инфраструктура, в том числе строятся социальные объекты.

"После капитального ремонта городской больницы номер 1 ситуация, конечно, стала еще лучше. В настоящее время по моему указанию идет строительство больницы номер 2. Первоначально было предложено отремонтировать ее. Однако впоследствии мне сообщили, что это невозможно, и больница, можно сказать, будет отстроена заново. Это еще раз показывает, что своевременно проделанная работа может пригодиться нам в самый кризисный момент. Как вам известно, по всей стране, можно сказать, завершается строительство новых больниц, возможно они не сданы в одном или двух городах, но и это планируется. Таким образом, во всех городах нашей страны есть современные медицинские учреждений, причем на уровне центральной районной больницы, а также около 20 лечебно-диагностических центров. Прежде всего, не будь этой инфраструктуры, мы не смогли бы перейти в настоящее время к системе обязательного медицинского страхования, потому что главным условием для этого является обеспечение современного уровня действующей инфраструктуры. Как вам известно, с начала нынешнего года мы должны были перейти к полному обязательному медицинскому страхованию по стране, однако пандемия вмешалась в наши планы. Реализуя в настоящее время несколько пилотных проектов, мы увидели, в чем заключаются его преимущества, увидели и граждане", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, поэтому с начала следующего года уже планируется полный переход к обязательному медицинскому страхованию по стране.

"Еще раз хочу сказать: если бы мы не построили своевременно эти медицинские учреждения, то сегодня лечить больных было бы невозможно. Посмотрите, сейчас более чем в 20 больницах лечатся инфицированные коронавирусом, во всех недавно построенных в регионах больницах. Если бы их не было, где бы они лечились? Где они больше всего проходят лечение в Баку: в Хирургической клинике Медицинского университета и Учебно-терапевтической клинике Медицинского университета. Именно там больше всего больных, находящихся на лечении. В новой в клинике 575 коек. Другие наши отремонтированные или же заново отстроенные клиники - все они оснащены медицинским оборудованием. Новейшее оборудование производства ведущих компаний позволяет нам обеспечить лечение всех больных. Такова проделанная работа. За последние 16 лет заново отстроено или капитально отремонтировано более 700 медицинских учреждений. Эта мощная социальная инфраструктура здравоохранения позволила нам с честью выйти и из этой ситуации. Мы создаем дополнительно две тысячи коек для того, чтобы был резерв, чтобы, если, не дай бог, болезнь распространится шире, у нас были возможности. Если понадобится, мы построим еще 10 больниц. То есть, на эти цели мы можем найти и находим любые средства", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что за этот период Азербайджан показал себя на международной арене как очень сильное государство в политическом отношении, сильное государство в экономической, социальной сферах.

"Он продемонстрировал, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Должен также отметить, что за этот период, по подсчетам ведущих международных финансовых структур, более 150 стран обратились в международные финансовые структуры за помощью. Азербайджана в этом списке нет. Мы ни у кого не получаем помощи, ни у кого ее не просим, не хотим кредитов. Мы можем взять кредит только на реализацию проектов в области высоких технологий, на приемлемых для нас условиях. Поэтому Азербайджан по всем параметрам продемонстрировал лидерство, которое уже давно вышло за пределы нашего региона", - добавил Президент Ильхам Алиев.