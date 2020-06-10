Курсанты Азербайджанского военного училища им. Г. Алиева провели боевую стрельбу (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Согласно учебному плану и программе Азербайджанского высшего военного училища (АВВУ) им. Гейдара Алиева на военном полигоне проведена интенсивная подготовка курсантов, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Перед началом занятий руководители учебных участков ознакомили состав, привлеченный к подготовительным тренировкам, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями.
Курсанты отработали навыки применения бронетехники, выполнили упражнения по уничтожению целей условного противника и другие практические задачи.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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