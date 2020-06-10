Ильхам Мамедов: Граждане должны строго соблюдать все правила и рекомендации

БАКУ/Trend/ - Борьба с новым видом коронавирусной инфекции (COVİD-19) стала главной повесткой для мировых государств. Для ограничения ареала распространения пандемии, спровоцировавшей появление серьезных проблем в здравоохранении и социально-экономической сфере, и устранения ее последствий осуществляются меры как на глобальном, так и национальном уровнях. С этой точки зрения пример Азербайджана показателен, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов.

Он отметил, что с момента появления фактов заражения Азербайджан мобилизовал все свои возможности на борьбу с пандемией: «В условиях пандемии в стране по поручению Президента Ильхама Алиева к защите здоровья людей привлечены учреждения здравоохранения, обладающие лучшим и самым современным техническим оснащением. По стране их больше 20. За короткое время в Баку и регионах были созданы 22 лаборатории, оснащенные современным оборудованием ведущих мировых компаний, благодаря чему обеспечивается точное проведение тестов. Кстати, по количеству тестов, приходящихся на душу населения в республике, Азербайджан в первых рядах среди стран мира. Также в условиях пандемии в стране реализуются проекты социальной помощи, охватывающей широкий круг населения».

Депутат подчеркнул, что пример страны по борьбе с пандемией высоко оценивается на международном уровне. Это можно увидеть и в оценке ВОЗ, с которой Азербайджан сотрудничает в условиях пандемии. Рост числа инфицированных в последние дни обуславливает необходимость граждан быть более внимательными и ответственными. Граждане должны строго соблюдать решения и рекомендации правительства, чтобы мы могли скорее избавиться от пандемии коронавируса».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)