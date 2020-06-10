Али Ахмедов: Каждый гражданин должен осознавать свою социальную ответственность в период карантина

БАКУ/Trend/ - Опыт многих стран мира показывает, что эффективность борьбы с коронавирусом на государственном уровне зависит не только от усилий властей, но и от степени социальной ответственности каждого гражданина.

Об этом вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал на мероприятии, проведенном в формате видеоконференции в Исполнительном секретариате ПЕА, на тему «Работа, проводимая государством по борьбе с пандемией коронавируса, и гражданская ответственность», сообщает в среду Trend.

Вице-премьер отметил, что по мере активного распространения коронавируса в жизни каждого происходят изменения, они вынуждены смиряться с определенным ограничениям в своей жизни: "Эти меры нацелены на пресечение инфицирования и на сохранение положительных результатов, достигнутых в проводимой борьбе. Президент Ильхам Алиев заявил, что граждане Азербайджана демонстрируют высокую социальную ответственность. Следует признать, что это не требует большого труда со стороны населения - всего лишь необходимо использование медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и гигиенических правил. Польза, которую могут принести перечисленные требования, важны для человека и всего общества. Члены ПЕА, соблюдая социальную ответственность, должны призывать к ней и остальных людей".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)