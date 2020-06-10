Борьба с пандемией в Азербайджане дала более позитивный результат - Али Ахмедов

Политика 10 июня 2020 17:55 (UTC+04:00)
Борьба с пандемией в Азербайджане дала более позитивный результат - Али Ахмедов

БАКУ/Trend/ - В исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 10 июня в формате видеоконференции состоялось мероприятие на тему "Меры, принятые государством, в борьбе с пандемией коронавируса и гражданская ответственность", передает в среду Trend.

Выступив на мероприятии вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов сообщил, что бушующая во всем мире пандемия коронавируса оказала серьезное воздействие на государство, общество, жизни людей. По его словам, самый актуальный вопрос, стоящий сегодня на повестке дня всех государств, непосредственно связан с борьбой с пандемией. Естественно, и правительство Азербайджана - не исключение.

Вице-премьер отметил, что одним из важнейших факторов, способствующих успешности борьбы правительства Азербайджана с пандемией, является высокий гуманизм, прослеживающийся в политике Президента Ильхама Алиева.

«В настоящее время устраняются последствия ущерба, который был нанесен экономике пандемией. Как и отметил глава государства, если бы пришлось бы выбирать между защитой здоровья людей и устранением последствий ущерба, нанесенного экономике, то для нас в приоритете здоровье людей. Именно благодаря этому борьба с пандемией в Азербайджане дала более позитивный результат.

Сегодня число инфицированных коронавирусом во всем мире превышает семь миллионов, а число жертв пандемии – 400 тысяч человек. На каждый миллион населения в мире приходятся 440 инфицированных. В Азербайджане этот показатель в пять раз ниже. Этот позитивный результат является результатом политики главы государства в направлении защиты здоровья населения», - сказал Ахмедов.

Проанализировав работу, проведенную правительством Азербайджана в рамках борьбы с пандемией, он отметил, что первостепенную значимость в предотвращении случаев инфицирования имеют превентивные меры. В результате введенных с марта режима карантина и применения ограничительных мер рост числа случаев инфицирования не наблюдался. Таким образом удалось взять под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране.

Другое направление – лечение людей, инфицированных вирусом. Вице-премьер отметил, что для лечения больных была мобилизована созданная по поручению главы государства современная здравоохранительная инфраструктура.

По словам Ахмедова, наряду с превентивными мерами в рамках борьбы с пандемией одним из важных факторов является усиление социальной защиты людей. Вице-премьер подчеркнул, что в этом направлении были реализованы крупные проекты.

Он отметил, что в социальных проектах также приняла активное участие и партия «Ени Азербайджан». Так, ПЕА перечислила в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свыше 530 тысяч манатов. Из них 230 тысяч были перечислены со счета партии, 300 тысяч – за счет пожертвований месячных зарплат работников структур ПЕА. Волонтеры партии также доставили 7 770 семьям средства индивидуальной защиты. При материальной поддержке ПЕА и его местных структур 13 234 семьям была оказана продовольственная помощь. Наряду с этим в рамках совместного с министерством труда и социальной защиты населения проекта 21 234 семьям была передана продовольственная помощь. Также волонтеры ПЕА доставили 33 355 семьям продовольственную помощь, выделенную Фондом Гейдара Алиева.

Далее на мероприятии выступил председатель комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламент), академик Ахлиман Амирасланов. Он довел до сведения участников, что в рамках борьбы с коронавирусом в стране система здравоохранения работает в усиленном режиме. По его словам, привлечение к процессу ряда государственных больниц, открытие больниц модульного типа, создание лабораторий, открытие предприятий по производству защитных средств и других имеют большое значение в борьбе с коронавирусом.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев в своем выступлении рассказал о мерах, принятых в стране в связи с усилением социальной защиты населения в период пандемии.

Также выступил депутат парламента Рашад Махмудов. Он рассказал о самоотверженности азербайджанских врачей в борьбе с коронавирусом, призвал граждан соблюдать соответствующие рекомендации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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