Состоялась видеоконференция с участием межпарламентских рабочих групп Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 июня состоялась видеоконференция с участием членов рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Турция Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и представителей группы дружбы с Азербайджаном Великого национального собрания Турции.

Как сообщает в среду Trend, видеоконференцию открыл председатель комитета здравоохранения Милли Меджлиса, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией, академик Ахлиман Амирасланов.

Он передал турецким депутатам приветствия председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой. Было отмечено, что эта встреча организована по инициативе глав парламентов двух стран.

Затем Ахлиман Амирасланов подробно проинформировал о работе, проделанной в Азербайджане в направлении борьбы с пандемией коронавируса, которая в настоящее время охватила весь мир. Было подчеркнуто, что благодаря превентивным мерам, принятым по инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, удалось достичь позитивных результатов в борьбе с пандемией.

Академик отметил, что при Кабинете министров Азербайджана был создан Оперативный штаб, и была начата реализация масштабных мероприятий для предотвращения угрозы распространения коронавируса. Благодаря этому, показатели по числу инфицированных, а также летальных исходов от коронавируса в Азербайджане значительно ниже, чем в других странах.

Глава рабочей группы отметил, что в борьбе с пандемией COVID-19 государство мобилизовало все свои возможности, для лечения больных коронавирусом в стране действует 21 больница. Все больные коронавирусом лечатся в Азербайджане в стационаре за счет государства. В то же время соотечественники, которые возвращаются в страну, за счет государства помещаются на карантин под врачебным контролем.

В ходе видеоконференции глава группы дружбы с Азербайджаном Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым в свою очередь подробно проинформировал о борьбе с COVID-19 в Турции.

Он также передал председателю парламента Азербайджана Сахибе Гафаровой и всем депутатам приветствия председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа. Говоря о братстве двух стран и народов, Шамиль Айрым выразил уверенность в том, что межпарламентские связи между двумя странами будут развиваться и впредь.

Выразив благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, Шамиль Айрым отметил, что был вдвойне рад быть награжденным азербайджанским орденом "Достлуг" в день юбилея.

Затем депутаты Милли Меджлиса, члены рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Арзу Нагиев, Эльдар Ибрагимов, Малахат Ибрагимгызы, Сабир Рустамханлы, Агия Нахчыванлы, Фазиль Мустафа, Рашад Махмудов, Низами Сафаров, Рамиль Гасан рассказали о дружественных и братских отношениях, стратегическом партнерстве между двумя странами. Была отмечена значимость обмена мнениями в области законодательства.

Члены Великого национального собрания Турции Орхан Эрдем, Юнус Кылыч, Тулай Кайнарджа, Айлин Джесур, Яшар Карадаг, Йылмаз Тундж, Угур Байрактутан высоко оценили духовную, политическую значимость связей Турции и Азербайджана. Было подчеркнуто, что Турция неизменно поддерживает позицию Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

В завершение видеоконференции Ахлиман Амирасланов отметил, что главами обоих государств поставлены важные задачи по еще большему развитию связей двух стран, обеспечению их многопрофильности.

В видеоконференции также приняли участие депутаты Великого национального собрания Турции, члены группы дружбы с Азербайджаном Ибрагим Айдемир, Яшар Тузун, Мехмет Эрдоган.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)