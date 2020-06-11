БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест организаторам Каннского фестиваля.

Как сообщает в четверг Trend, в письме, адресованном организаторам Каннского фестиваля, выражается протест против показа фильма "Если будет ветер" (Si le vent tombe), снятого армянами для демонстрации на Каннском кинофестивале.

В письме отмечается, что вышеназванный фильм снят на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, а показанный в фильме Ходжалинский аэропорт принадлежит Азербайджану, и после оккупации был незаконно восстановлен Арменией.

Азербайджанская община Нагорного Карабаха в своем письме доводит до внимания, что в результате оккупации части территорий Азербайджана более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, и уже на протяжении более чем 30 лет не могут вернуться в свои родные дома.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.