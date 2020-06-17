Муса Гулиев: Оказанная помощь не спасет Армению

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса поставила правительство Армении в очень сложное положение. Количество инфицированных и скончавшихся от вируса в этой стране растет с каждым днем.

Об этом в среду сказал Trend председатель комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

По его словам, в Армении, с официальной численностью населения менее трех миллионов человек свыше 18 тысяч инфицированы коронавирусом и более 300 скончались от этого вируса.

"Несмотря на такое количество инфицированных и летальных исходов, было проведено в общей сложности всего лишь 87 тысяч тестов, не хватает даже обычных тестовых палочек. Система здравоохранения, которая и без того в удручающем положении, находится на грани краха. Пациенты днями ждут в очередях, чтобы попасть в больницу. Наблюдается нехватка врачей и медсестер. Дефицит оборудования и лекарств для реанимации критически больных пациентов растет с каждым днем. Большинство больных умирают в своих домах.

Помощь, которую клянчит Армения, также не достаточна. Хотя Россия и Китай оказали Армении техническую помощь, Евросоюз выделил 92 миллиона евро, США - 5,4 миллиона долларов, и гуманитарную помощь также оказали Болгария, Грузия, Иран и Литва", - сказал Муса Гулиев.

Он подчеркнул, что в отличие от Армении, Азербайджан вносит колоссальный вклад в борьбу с коронавирусом в глобальном масштабе. Гулиев напомнил, что Азербайджан выделили 10 миллионов долларов Всемирной организации здравоохранения, оказал гуманитарную помощь порядка 30 странам мира.

"Наша страна многократно превосходит Армению по всем параметрам в борьбе с коронавирусом. Эпидемия коронавируса привела к тому, что и без того низкий уровень доверия к правительству Пашиняна, сейчас стремится к нулю. Теперь они пытаются нейтрализовать растущее недовольство людей, либо политически, либо страхом войны с Азербайджаном. Недавние митинги сторонников политика-олигарха Гагика Чарукяна, которые требуют отставки Пашиняна, указывают на наличие более серьезных проблем.

Вполне возможно, что правительство Армении будет использовать эти митинги, чтобы отвлечь население от проблем с коронавирусом. Наблюдения показывают, что Армению еще ждут тяжелые дни", - добавил Муса Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)