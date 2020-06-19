Парламент Азербайджана поздравил нового председателя Генассамблеи ООН
БАКУ/Trend/ - Председатель Комиссии по иностранным связям Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр избран председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это первый случай в истории, сообщает в пятницу Trend.
Об этом председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров сказал на сегодняшнем внеочередном собрании Милли Меджлиса (парламента).
По этому случаю председатель комитета поздравил Волкана Бозкыра.
К поздравлениям присоединилась и выступившая затем спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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