Парламент Азербайджана поздравил нового председателя Генассамблеи ООН

БАКУ/Trend/ - Председатель Комиссии по иностранным связям Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр избран председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это первый случай в истории, сообщает в пятницу Trend.

Об этом председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров сказал на сегодняшнем внеочередном собрании Милли Меджлиса (парламента).

По этому случаю председатель комитета поздравил Волкана Бозкыра.

К поздравлениям присоединилась и выступившая затем спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)