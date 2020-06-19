Эльхан Алескеров: На саммите стран Восточного партнерства Пашинян поступил по принципу: вор кричит: «Держи вора!»

Политика 19 июня 2020 12:50 (UTC+04:00)
Эльхан Алескеров: На саммите стран Восточного партнерства Пашинян поступил по принципу: вор кричит: «Держи вора!»

БАКУ /Trend/ - В ответ на выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите стран «Восточного партнерства» в формате видеоконференции, премьер-министр Армении не смог преподнести ничего лучшего, чем традиционная армянская ложь. Попытка Пашиняна заявить, что Азербайджан проводил на своей территории расовую политику против армян, схожа с ситуацией, когда вор кричит: «держи вора!». Европейский суд по правам человека не принимал постановления о том, что Азербайджан проводил на своей территории расовую политику против армян. Более того, в дипломатическом лексиконе Пашиняна, как у карточных шулеров, постоянно присутствуют две «маленькие», но принципиально важные фальсификации: говоря об армянах, проживающих в Карабахе, он называет их, то нацией, то народом. Дальнейшие заявления Пашиняна, в частности, о праве на самооборону, в конструктивном русле и конструктивной формуле урегулирования нагорно-карабахского конфликта скорее напоминают нелепое словоблудие вора, загнанного в угол Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Высказав лживое утверждение о расовой политике, якобы имевшей место в отношении армян в Азербайджане, Пашинян уподобился последователям фашистских лидеров. Однако именно в период правления Пашиняна в Ереване все громче звучат расистские заявления о генетическом антагонизме армян с азербайджанцами, или о том, что везде, в местах оседлости армян, созидали якобы только армяне. Также, согласно армянской логике им принадлежат, все территории соседей. Искусственно возвеличивая свою роль в истории, армянские идеологи пытаются принизить другие народы, что, по их мнению, поможет им преподнести территориальные притязания к Азербайджану в боле «презентабельной» подаче - не оккупационными, а справедливыми. Базовым признаком существующей в Армении фашистской идеологии является антисемитизм и исповедуемая в Ереване идея о разделении человечества на две категории: людей хороших - «хаес», и плохих - «туркес».

Эта идея подкрепляется не соответствующим реальной истории расистским утверждением о расовом и религиозном превосходстве «древнейших армян» над окружающими их «кочевыми тюркоязычными племенами» и мифом об «исключительности армян», а также в контексте так называемого «геноцида армян».

Навязчивая пропаганда «исторической исключительности армян» основана на систематическом подавлении инакомыслящих, или всех отличных от них. Под прикрытием пресловутого «права на самоопределение армян» и изощренных псевдоисторических наветов в народе постоянно культивируется и оправдывается вовне стремление к территориальным захватам и созданию химерической «великой Армении». Многочисленные факты свидетельствуют о том, что в Армении предоставляют убежище международным террористам, а по указу Пашиняна из тюрем были освобождены боевики одиозной «Сасна црер» - АСАЛА. В Ереване методично происходит процесс героизации нацизма и возведение в ранг национальных героев тех, кто воевал на стороне фашистской Германии. В центре Еревана с участием официальных властей помпезно установлен памятник армянскому фашисту Гарегину Нжде. Бандита, убийцу безвинных мирных жителей — азербайджанцев, евреев и других, махрового националиста и антисемита героем могут сделать только в той стране, где главенствует фашистская идеология, процветает неприязненное отношение к людям другой расы, нации или религии. Мононациональность доминирует в Армении, армяне осуществляли этнические чистки азербайджанцев, преследования национальные и религиозные меньшинства. В этой стране превалируют великодержавные амбиции, агрессивное противопоставление себя остальному миру, а также открытое пренебрежение к международному праву и принципам гуманизма. Являясь заложником фашистской идеологии, премьер-министр Пашинян, с одной стороны своими экспансионистскими заявлениями вроде «Карабах — это Армения», фактически торпедирует переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а с другой пытается оправдать безумные расходы на военный бюджет и оккупационную армию. Согласно Глобальному индексу милитаризации Международного института конверсии, Армения — третья в списке наиболее милитаризованных стран мира. В условиях, когда усилиями правящей фракции «Мой шаг» и премьер-министра Пашиняна фашизм превратился в главенствующую идеологию, соседним России, Грузии, Ирану, Турции и другим странам необходимо пересмотреть свои подходы к Армении с учетом существующих реалий.

Процветающие в Армении фашизм и расизм порождает у премьер-министра Никола Пашиняна ложную убежденность в том, что методами террора внутри страны можно устранять политических оппонентов, а на международной арене представать в обличии демократа и революционера, лгать и обманывать мировую общественность. Как и в случае с нацистской Германией, Ереван пытается завуалировать действия своей армии по оккупации территорий Азербайджана лицемерными заявлениями о мире. При этом свою риторику войны приписывает противнику. Последнее его заявление «о расизме в Азербайджане» напоминают ситуацию, когда Пашинян, будучи «вором», пытается громче всех кричать «держи вора!». Человеку, предок которого воевал против Красной армии на стороне фашистов, не место на трибуне Красной площади, на параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Назрело время, когда против распространяющегося из Армении расизма и ксенофобии необходимо создать антифашистский блок стран, которые проповедуют принципы мультикультурализма и мирного сосуществования различных народов.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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