Вице-спикер предложил включить в УК Азербайджана статью о защите чести и достоинства шехидов

БАКУ/Trend/ - Мы обеспокоены тем, что некоторые лица, далекие от патриотических чувств, используют в соцсетях и СМИ нелицеприятные выражения в адрес шехидов.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал вице-спикер парламента Адиль Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что глава государства и Первый вице-президент страны регулярно проявляют заботу о шехидах: "Шехиды и ветераны Карабахской войны не пожалели свои жизни и здоровье для защиты независимости страны. В Уголовном кодексе есть особая статья, связанная с оскорблением лиц, но я предлагаю, что не было бы лишним включить еще одну статью о защите чести и достоинства лиц, ставших шехидами".

Алиев также прокомментировал вопрос о продлении ужесточения режима карантина. Вице-спикер сказал, что для своевременного решения вопросов в рамках продления срока карантинного режима необходимо вовремя обращаться к надлежащим структурам: "Если поступающие к нам обращения будут вовремя подняты перед надлежащими структурами, то проблемы в стране в связи с текущей ситуацией не будут нарастать".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)