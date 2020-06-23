ЕС всегда будет негативно реагировать на попытки Армении осуществлять различные проекты на оккупированных территориях - российский политолог

Политика 23 июня 2020 07:00 (UTC+04:00)
ЕС всегда будет негативно реагировать на попытки Армении осуществлять различные проекты на оккупированных территориях - российский политолог

БАКУ /Trend - Азербайджан одержал серию очень важных дипломатических побед на международном уровне за последнее время, предполагающих усиление давления на Армению со стороны ведущих международных организаций и возможное принуждение к исполнению принятых по конфликту резолюций, сказал Trend российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук Анар Садыхов.

По его словам, доклад, сделанный в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН о международно-правовых обязательствах Армении как страны-агрессора, оккупировавшей территории Азербайджана, основным автором которого является профессор и королевский адвокат Малкольм Шоу (Великобритания), наглядно доказывает тот факт, что именно регулярные вооруженные силы Армении принимали непосредственное участие в захвате Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана, а не карабахские армяне, как это пытаются преподнести власти Армении, и незаконно установили марионеточный режим, который в принципе не может быть стороной в переговорном процессе, к чему призывает премьер-министр Никол Пашинян.

С другой стороны, по мнению политолога, военные действия, предпринятые Арменией, нарушают принцип международного права, запрещающий приобретение территории с применением силы, поэтому правовой статус оккупированных территорий остаётся неизменным, они принадлежат Азербайджану, что дезавуирует все попытки Армении как-либо обосновать свои территориальные притязания.

Также в докладе осуждается поселение армян на оккупированных территориях, несмотря на политику властей Армении всячески этому содействовать посредством различных программ, стимулирующих переезд как из самой Армении, так и других государств, в частности из Сирии, не только в Карабах, но и в Кельбаджарский и Лачинский районы.

Как отметил Садыхов, Армению обязывают возместить ущерб в связи с совершёнными ею нарушениями посредством механизмов в рамках соответствующих международных судебных институтов. Это позволяет начать судебное давление на Армению с возможностью потенциального ареста её активов в третьих странах с целью обеспечения нанесённого ущерба и ещё больше подорвать неустойчивое экономическое положение этой республики.

«Армения признана страной, совершившей геноцид, что предполагает как индивидуальную, так и государственную ответственность. Необходимо отметить, чтопервый человек, кому могут быть предъявлены обвинения - это экс-президент Армении Серж Саргсян, который в 1992 году занимал пост "министра обороны НКР" и после Ходжалинской резни 26 февраля того же года заявил британскому журналисту Томасу де Ваалу, что армяне осознанно это сделали с целью запугать мирное азербайджанское население и заставить его покинуть свои дома», - сказал политолог.

По его мнению, данный доклад имеет большое значение, так как предоставляет Азербайджану новые возможности в правовом поле в противостоянии с Арменией, в том числе как судебного преследования лиц, ответственных за совершённые преступления, так и экономического воздействия, что также крайне важно. Не менее значимой является и резолюция
Европейского парламента под названием «Рекомендация Европейского парламента Совету, Комиссии и вице-президенту Комиссии / Верховному представителю ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности по Программе Восточное партнерство перед июньским (2020 г.) саммитом», в которой сказано, что "независимость, суверенитет и территориальная целостность стран Восточного партнерства все еще подорвана нерешенными региональными конфликтами, внешней агрессией и продолжающейся оккупацией некоторых из этих стран…" Как следствие, в резолюции содержится призыв к немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий, а это означает, что по всем направлениям взаимодействия ЕС с Арменией неизбежно будет подниматься данный вопрос. Желательно, чтобы решения о выделении финансовых средств в рамках различных программ были привязаны к выполнению данного условия, что резко ограничит денежные поступления в Армению, испытывающую серьёзные сложности с экономикой.

Не менее важным моментом, считает Садыхов, является отсутствие упоминания о правe нации на самоопределение, что крайне чувствительно для Армении, так как данный аспект крайне важен для неё, фактически являясь одним из основополагающих. Поэтому армянские коллеги в лице кипрских и греческих членов Европарламента дважды пытались включить его в текст резолюции, но их попытки были пресечены.

«Евросоюз однозначно поддержал суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость стран-участниц Восточного партнерства в пределах признанных на международном уровне границ, а также "усилия [государств] всецело претворить обеспечение этих принципов". Таким образом, впервые Евросоюз предоставляет право задействовать и военный способ воздействия с целью восстановления территориальной целостности, что крайне важно в контексте призыва Армении исключительно к мирному разрешению конфликта. Однако, если армянеоккупировали азербайджанские земли и не хотят возвращать, то Азербайджан имеет полное право военным путём их обратно отвоевать, не опасаясь критики со стороны международного сообщества в неправомерных действиях. Особенно учитывая нежелание Армении следовать многочисленным нормативно-правовым актам международных организаций, включая Совбез ООН, предписывающих вывести свои войска и позволить мирным азербайджанским жителям вернуться на свои земли», - отметил политолог.

По его словам, очередным важным успехом стало совместное заявление содокладчиков Европарламента, осуждающее строительство новой магистрали между Арменией и Нагорным Карабахом, проходящей через оккупированные Губадлинский и Джабраилский районы, а также призывающее к урегулированию конфликта в пределах международно признанных границ Азербайджана. Данное заявление является первым официальным документом Европарламента, подтверждающим незаконную деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана. "Глава" нелегитимного образования Араик Арутюнян заявил о планах расширить незаконное заселение южной части оккупированных районов Азербайджана, а также использовать плодородные земли для сельскохозяйственных нужд. Однако армянское население в Карабахе малочисленно, за годы оккупации оно сократилось со 140 тысяч в три раза и говорить о планах заселения очень наивно, так как желающих переселиться туда крайне мало. Наоборот, наблюдается обратная тенденция, в силу отсутствия возможностей и перспектив люди покидают эти земли. Параллельно существует постоянная угроза военных действий, так как Армения не хочет возвращать захваченные земли и занимает деструктивную позицию в переговорном процессе.

"Заявление "президента НКР" больше напоминает популизм и желание заверить своих избирателей, что они сделали правильный выбор, однако перспектива данного проекта крайне туманна, особенно в контексте решения Европарламента, осуждающего данное решение. По мнению армянского экспертного и политического сообщества, заявление данного статусного европейского представительного органа свидетельствует о значительных недоработках МИД Армении», - сказал Садыхов.

По его словам, депутат Национального собрания Наира Зограбян, которая некоторое время назад сама была сопредседателем Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП – Армения, сказала, что "не помнит подобного антиармянского заявления со стороны этого комитета когда-нибудь, даже тогда, когда председателем этого комитета был крайне проазербайджанский Саджад Карим. Даже Карима нам удалось привести в возможно конструктивное поле. Это заявление – дипломатический позор, жестокое поражение всего нашего внешнеполитического корпуса, и я искренне сожалею об этом. Подобные заявления генерируются и превращаются в политические решения". В свою очередь, эксперт по международным отношениям Сурен Саркисян в беседе с журналистами подчеркнул, что армяне допустили упущение: "Это результат и последствие активной работы Азербайджана, поскольку эти люди не сидят сложа руки, и тратят время не на внутриполитическую повестку, а на внешнеполитическую".

Политолог отметил, что данное заявление Европарламента даёт основание полагать, что ЕС и впредь будет негативно реагировать на попытки Армении осуществить различные инфраструктурные проекты на оккупированных территориях, что ограничит потенциал их развития до момента фактического возвращения Азербайджану. В связи с этим показательно предупреждение министерства международной торговли Великобритании британским компаниям, чтобы они не занимались какой-либо экономической деятельностью в Нагорном Карабахе и оккупированных прилегающих районах. Также было подчеркнуто, что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики экономическая деятельность на данных территориях влечет гражданскую и уголовную ответственность.

Учитывая влиятельность британских деловых кругов и, как следствие, профильных государственных органов, можно предположить, что и другие европейские страны начнут действовать в схожем ключе. В перечисленных выше документах обращает на себя внимание чёткая идентификации Армении как страны-агрессора, отсутствие расплывчатых формулировок, которые можно интерпретировать различными способами, чем ранее и пользовалась армянская сторона, отмечает политолог. Очевидна конкретизация предписываемых Еревану действий для выполнения принимаемых резолюций. Идеальным вариантом развития событий стало бы введение санкций против Армении с целью соблюдения норм международного права, начиная с четырех резолюций Совбеза ООН, обязывающих армянские войска покинуть азербайджанскую территорию.

Азербайджан становится важным партнером Евросоюза в энергетической и логистической сферах. В этом контексте следует отметить поставки нефти, в первую очередь в Италию, запуск "Южного газового коридора", позволяющего покрывать потребности юга Европы в "голубом топливе", маршрут "Восток-Запад", связывающий Китай и европейские рынки посредством узловой ж/д ветки "Баку-Тбилиси-Карс", который позволяет развивать торговые связи. Армения, в свою очередь, абсолютно бесперспективна с экономической точки зрения.

«Придя к власти посредством "бархатной революции", Никол Пашинян уповал на демократичность происходящих процессов, объявив себя приверженцем либеральных европейских ценностей. Однако происходящие события в Армении показывают репрессивность действий нынешних властей в отношении своих политических оппонентов, что хорошо видят в Европе, показательна критика Дональда Туска. Таким образом, не только справедливость и международное право на стороне Азербайджана, но и ведущие мировые политические институты стали пересматривать свою позицию, выражая благосклонность к Баку, что делает ещё более вероятным дальнейшее усиление давления на Армению и, в конечном счете, принуждение к исполнению принятых резолюций», - подытожил Садыхов.

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