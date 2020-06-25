Президент Ильхам Алиев: Если предпринятые государством шаги не будут поддержаны общественностью в массовом порядке, то это бесполезно

БАКУ /Trend/ - Если предпринятые государством шаги не будут поддержаны общественностью в массовом порядке, то это бесполезно.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с группой медицинских работников после открытия корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1.

"А в чем заключается поддержка? Просто соблюдать три простых правила, придерживаться их и проявлять ответственность, соблюдать дисциплину. Мы продемонстрировали единство, согласие. Решаем проблемы людей, находящихся в сложном положении, в том числе общественные организации, Фонд Гейдара Алиева. Конечно, основная нагрузка приходится на государство. Оказывается помощь малообеспеченным слоям. В созданный по моей инициативе Фонд поддержки борьбы с коронавирусом от предпринимателей, отдельных людей поступило более 100 миллионов манатов. Это – крупные средства и проявление солидарности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, мы должны проявить ответственность, так же, как проявляем согласие, единство.

"Как отмечают лидеры нескольких развитых стран, это – война с невидимым врагом. В то же время неизвестно, когда она закончится. Никто не может сказать это. Конечно, сегодня все ждут вакцины, в том числе и мы. Однако, по мнению некоторых врачей, возможно, и вакцина не сможет полностью уничтожить этот коронавирус. Кто знает? Вакцина пока не получена. Пока идет работа над этим. А число инфицированных растет, таким образом, растет и угроза. Поэтому здесь на первом плане должна быть исключительно ответственность граждан", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, государство делает все необходимое.

"Сделать что-то больше этого невозможно, так как мы сделали и будем делать все, что нужно. Мы готовы израсходовать на эти цели любые средства, они у нас есть, и мы ни от кого не зависим. В отличие от некоторых стран мы ни к кому не обращаемся. Должен также отметить, что, по данным международных финансовых структур, за кредитом обратились 150 стран мира. То есть, основная часть международного сообщества. Азербайджан не сделал этого, так как нет необходимости. Мы сами делаем все, что нужно, у нас есть средства и мы их расходуем. Но безответственным людям следует понять это. К тому же, необходимо общественное порицание в отношении таких людей. Те, кто не надевают масок в закрытых местах, конечно, должны подвергаться штрафу. В то же время граждане, видя это, должны порицать, разъяснять. Не следует ждать, когда придет полиция и оштрафует такого человека. Полиция тоже круглосуточно находится на улицах, чтобы защитить людей, работает непрерывно, днем и ночью. Поэтому в закрытых условиях все должны носить маски", - добавил Президент Ильхам Алиев.