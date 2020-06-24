Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода по производству искусственного мрамора и гранита в Гяндже (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода по производству искусственного мрамора и гранита ООО "NB Сатыналма и тиджарет" в Гяндже.

Глава государства и Первая леди были проинформированы о деятельности предприятия.

Президент Ильхам Алиев ввел завод в строй.

Было сообщено, что на предприятии будут производиться искусственный мрамор, керамогранит - то есть, напольные и стеновые покрытия, метлах и сухие строительные смеси. В настоящее время здесь построен и оборудован завод по производству строительных материалов производственной мощностью 40 тысяч тонн грунтовки и 20 тысяч тонн штукатурки в год. Сырье, используемое в производстве продукции, доставляется из Дашкесанского, Шамкирского, Агстафинского и Гарадагского районов. Годовая производственная мощность предприятия составит 3 миллиона квадратных метров. Планируется продажа производимой здесь продукции в Российскую Федерацию, Грузию и республики Центральной Азии. На заводе создано более 300 новых рабочих мест.

Директор завода Анар Мамедов сообщил, что общая стоимость предприятия составляет 46,5 миллиона манатов. 10 миллионов из них - льготные кредиты. Получен документ поощрения инвестиций общей стоимостью 32 миллиона манатов, сэкономлены средства в размере 6 миллионов манатов.

Отметим, что в Гяндже, как и повсюду в нашей стране, предпринимательство рассматривается как важный субъект общего экономического развития. С 2004 года Фондом развития предпринимательства 498 предпринимателям в Гяндже выделены кредиты в размере 51,2 миллиона манатов. Это создало условия для создания в городе новых производственных предприятий.