Эльхан Алескеров: В Баку чтят память сына таджикского народа Шарифа Азимова, ставшего шехидом Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - 27 июня в Таджикистане отмечается государственный праздник – «День национального единства», или как его часто называют «День национального примирения». Он был утвержден указом президента Эмомали Рахмона в 1998 году в ознаменование окончания пятилетней гражданской войны в Таджикистане.

За время гражданской войны конца 90-х в Таджикистане погибли более 100 тысяч человек, миллионы таджиков стали беженцами.

27 июня 1997 года в Москве конфликтующие стороны подписали «Соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане», братоубийственная война была остановлена.

История азербайджано-таджикских отношений уходит корнями в далекие века, два народа связывают братские узы.

В Азербайджане почитаемы классики таджикско-персидской литературы Рудаки, Фирдоуси, Сади, Хайям и многие другие. В свою очередь таджикский народ почитает великих азербайджанских поэтов Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Хагани, внесших неоценимый вклад в сокровищницу мировой литературы.

Таджикистан на всех международных платформах поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Азербайджан не забудет того, что героический сын таджикского народа Азимов Шариф Салам оглы участвовал в войне против армянской агрессии. Шариф Азимов героически погиб, сражаясь плечом к плечу с азербайджанцами в ходе Карабахской войны, тем самым доказав, что азербайджано-таджикские отношения отвечают чаяниям наших народов.

Тысячи граждан Азербайджана и гостей страны, посещая Аллею шехидов, чтя героев этой войны, преклоняют голову перед памятью героического сына братского таджикского народа Шарифа Азимова.

Директор Экспертного совета Baku Network,

доктор философии

Эльхан Алескеров.

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