Джавид Османов: Народный фронт вовлек азербайджанскую армию во внутренние распри вместо того, чтобы мобилизовать ее для борьбы с внешним врагом

БАКУ/Trend/ - Сегодня азербайджанская армия входит в число сильнейших в мире, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов.

Он отметил, что за последние годы в сфере формирования армии осуществлена большая работа: "Большинство воинских частей перестроено, существенно усилена материально-техническая база армии, и в этом направлении израсходованы миллиарды долларов. В апрельских боях 2016 года и боях в Нахчыванском направлении в 2018 году азербайджанская армия за короткое время очистила часть наших территорий от армянских оккупантов, показав свою мощь. Азербайджанская армия всегда готова освободить свои земли от оккупации".

Депутат добавил, что, к сожалению, в начале 90-х годов, в то время, когда были оккупированы 20% земель, Народный фронт Азербайджана (НФА), находящийся тогда у власти, вовлек вооруженные силы во внутренние распри, в борьбу за власть, в осуществление своих коварных планов: "Вооруженное наступление Армении против Азербайджана было полностью забыто, и в результате их грязных и вероломных действий 20% земель были оккупированы Арменией. За время пребывания у власти НФА, проводя грязную политику против народа, мобилизовал силы не для войны с Арменией, а для внутренних распрей. Они начали бомбить Гянджу, ввели войска в других направлениях. Национальная армия отдельными группами перешла в чье-то подчинение, и эти люди стремились к власти. Они не вспоминали даже о войне с Арменией, и в результате их предательства часть наших земель заняла страна-агрессор. Сегодня, называя себя оппозицией, они встали на путь предательства против государственности и народа, проводя клеветническую кампанию против страны. Азербайджанский народ прекрасно знает, что это за "оппозиция" и кто за ней стоит".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)