Кенуль Нуруллаева: Мир поддержал инициативу Президента Ильхама Алиева направленную на спасение человечества

БАКУ /Trend/ - Поддержка более 130 странами инициативы Президента Ильхама Алиева по организации специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН свидетельствует о доверии к Азербайджану. Об этом сказала в воскресенье Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Кенуль Нуруллаева.

По ее словам, это также следует рассматривать как мировое лидерство Президента Ильхама Алиева.

"Как известно, с начала пандемии COVID-19 под руководством Президента Ильхама Алиева со стороны Азербайджана выдвигаются необходимые инициативы и предпринимаются эффективные шаги с целью укрепления международной солидарности в борьбе с коронавирусом на региональном и глобальном уровнях. Азербайджанская Республика сделала добровольное пожертвование Всемирной организации здравоохранения и предоставила гуманитарную помощь более чем 30 странам в качестве примера глобальной солидарности в борьбе с COVID-19. Движение неприсоединения, которое является вторым по величине учреждением после ООН, также собралось для поиска решений в борьбе с вирусом по инициативе Азербайджана", - сказал она.

Нуруллаева отметила, что одобрение в настоящее время 130 государствами очередного шага Азербайджана является всемирной поддержкой инициативы Президента Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19 .

"Известно, что большинство крупных государств и международных организаций решили изолировать себя вместо глобального единения. Инициатива о созыве специальных заседаний Совета Безопасности ООН не состоялась из-за разногласий. Хотя в такой сложной ситуации самоизоляция и разногласия могут привести к более серьезным проблемам и расширить масштабы гуманитарной катастрофы.

Как и ожидалось, Армения была единственной страной, выступившей против этой инициативы, направленной на спасение человечества. При таком поведении страна-оккупант фактически вновь выявила террористическую и деструктивную суть своей политики, поскольку специальная сессия ООН призвана мобилизовать мировое сообщество перед лицом пандемии. Выступая против организации этой платформы, Армения фактически выступила против поиска глобального ответа на угрозу человечеству, как коронавирус. Известно, что до того как будет найдена вакцина весь мир должен проявить солидарность в борьбе с COVID-19 и находить решения.

Если оглянуться на историю, специальные сессии Генеральной Ассамблеи проводились в ограниченном количестве со времени основания ООН. Согласно правилам, специальная сессия может состояться, если большинство государств-членов ООН - по крайней мере, 97 стран - поддержат эту инициативу. В этом смысле Азербайджан также вошел в историю как государство, пытающееся спасти человечество", - сказал она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)