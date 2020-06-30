Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 30 июня по инициативе Всемирной туристской организации состоялась видеоконференция между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем этой организации Зурабом Пололикашвили.
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Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО)
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