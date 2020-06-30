Хикмет Гаджиев: Армянские власти скрывают большинство цифр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армянские власти скрывают большинство цифр в связи с коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, власти Армении скрывают большинство цифр, дают недостоверную информацию.

Гаджиев подчеркнул, что Армения молит мир о помощи, и в то же время выступает против глобальной инициативы Президента Азербайджана о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН.

"Этим вновь была выставлена напоказ истинная сущность Армении. Все страны мира демонстрируют солидарность в связи с коронавирусом. Все страны мира заявляют об огромном значении и актуальности выдвижения этой инициативы. Однако выступив против этой инициативы, Армения продемонстрировала свою истинную сущность", - сказал он.