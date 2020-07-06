Минобороны Азербайджана: Нанесение Россией удара по Ирану с использованием территории Азербайджана - абсолютная ложь!
БАКУ /Trend/ - Нанесение Россией удара по Ирану с использованием территории Азербайджана - абсолютная ложь, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, отвечая на запрос Trend.
Эта информация, распространенная ВС Армении, не имеет никаких реальных оснований и является ложью: "Данная информация распространяется для того, чтобы подорвать азербайджано-иранские отношения".
В военном ведомстве также сообщили, что до сих пор с территории Азербайджана, являющегося соседней страной, против Ирана не предпринимались и не будут предприниматься никакие подобные шаги.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
Минобороны Азербайджана: Нанесение Россией удара по Ирану с использованием воздушного пространства Азербайджана - абсолютная ложь! (версия 2)
Минобороны Азербайджана: Нанесение Россией удара по Ирану с использованием территории Азербайджана - абсолютная ложь!
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Минобороны Азербайджана: Нанесение Россией удара по Ирану с использованием территории Азербайджана - абсолютная ложь!
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