Минобороны Азербайджана: Нанесение Россией удара по Ирану с использованием территории Азербайджана - абсолютная ложь!

БАКУ /Trend/ - Нанесение Россией удара по Ирану с использованием территории Азербайджана - абсолютная ложь, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, отвечая на запрос Trend.

Эта информация, распространенная ВС Армении, не имеет никаких реальных оснований и является ложью: "Данная информация распространяется для того, чтобы подорвать азербайджано-иранские отношения".

В военном ведомстве также сообщили, что до сих пор с территории Азербайджана, являющегося соседней страной, против Ирана не предпринимались и не будут предприниматься никакие подобные шаги.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)