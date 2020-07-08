Эльчин Мирзабейли: Именующий себя оппозицией антинациональный совет выступает с позиций Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - страна со сформировавшейся многопартийной политической системой.

Об этом в среду сказал Trend зампред партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА) Эльчин Мирзабейли.

По его словам, видимо реконструкция политической системы страны в соответствии с требованиями нового времени, национальными интересами, региональными и глобальными вызовами не отвечает интересам некоторых немногочисленных политических групп, в том числе, одной из классических, а может, и первого представителя «пятой колонны» антинационального института, именуемого «Национальным советом»: По мере углубления реформ в стране, ускорения процесса формирования цивилизованных и доверительных отношений между политическими партиями представители антинационального совета становятся более агрессивными, пренебрегают цивилизованными формами и методами политической борьбы, противодействуя не политической власти, а азербайджанской государственности. Они радуются падению цен на нефть. А ведь доходы, которые Азербайджан получает от нефти, в основном, расходуются на образование, строительство армии, решение социальных проблем граждан, в том числе, строительство жилых домов для беженцев и вынужденных переселенцев, реабилитационных центров, больниц, школ, дорог, реализацию новых инфраструктурных проектов, развитие ненефтяного сектора, борьбу с вирусом COVİD-19 и др. Падение цен на нефть, как отметил Президент Ильхам Алиев, в первую очередь, может отразиться на решении социальных вопросов граждан. Значит, эти люди не хотят решения социальных вопросов граждан, развития страны, усиления армии, создания рабочих мест, в целом укрепления страны, а наоборот радуются, что в результате падения цен на нефть могут быть не реализованы все эти проекты. Этому может радоваться только Армения. В отношении к Азербайджанскому государству и азербайджанскому народу эти люди с антинациональным мышлением выступают с той же позиции, что и Армения, наглядно демонстрируя враждебное отношение. Но пусть никто не надеется. Как заявил глава государства, большой финансово-экономический потенциал позволит Азербайджану преодолеть любой кризис.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)