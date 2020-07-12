Нагиф Гамзаев: Захват наших соотечественников в заложники - свидетельство преступлений Армении против человечества

БАКУ /Trend/ - Наши соотечественники Дилгам Аскеров и Шахбаз Гулиев 6 лет уже как находятся в заложниках со стороны Армении. Они также былы названы «преступником» по «решению суда» незаконного сепаратистско-террористического режима.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Гамзаев, сообщает Trend.

Если посещение могил их родителей в оккупированном в настоящее время Кельбаджарском районе Азербайджана является преступлением, то какую фашистскую идеологию преследует Армения, политикой этнических чисток и оккупации территорий Азербайджана?

Об этом заявил член парламентского комитета по правам человека Нагиф Гамзаев. Депутат отметил, что «суд» приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы,также наших соотечественников пытали годами. И эти действия являются свидетельством противоречащий протоколам Женевской конвенции 1949 года, требующие гуманного обращения с гражданскими лицами.

Мировое сообщество уже свидетельствует о том, что Армения продолжает грубо нарушать эти международные обязательства, игнорируя призывы Азербайджана к соблюдению гуманитарного права и немедленного взаимного освобождения гражданских лиц, задержанных с обеих сторон. Мир недвусмысленно принимает факт оккупации Арменией азербайджанских территорий и призывает ее освободить оккупированные территории в соответствии с международным правом.

Несмотря на соответствующие резолюции, принятые ООН, Советом Европы и другими влиятельными международными организациями, а также варианты, предложенные Минской группой ОБСЕ, которая является посредником в мирном урегулировании конфликта, Армения по-прежнему признается в качестве оккупирующей державы. Он не спешит выводить свои военные силы с территорий Азербайджана и продолжает всячески поддерживать созданный здесь сепаратистский режим. Он даже пытается надеть легальную накидку на свои оккупирующие действия.

Целенаправленная стрельба Армении по гражданскому населению и объектам с применением тяжелого оружия, ее продолжающийся захват заложников ясно показывают, что преступления, совершенные Арменией во время конфликта, были не случайными, а частью целенаправленной и систематической политики, проводимой авантюрным правительством. Существуют тысячи фактов, подтверждающих многочисленные военные преступления и преступления против человечества, совершенные Арменией против гражданского населения Азербайджана в ходе военных операций.

Как заявил 6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, общественному телевидению и Хезерскому телевидению: «Нарушение прав человека и демократии в Армении не является вопросом сегодняшнего дня. В Армении никогда не было демократии. Сразу после образования Армении как независимой страны она показала свой истинный характер. Фашисты, совершившие Ходжалинский геноцид, не могут быть демократами. Страна, которая смотрит на чужую землю и оставляет миллион людей без крова, не может быть демократической страной. Они нарушили основные права человека одного миллиона граждан Азербайджана и азербайджанцев, проживающих в Армении.

К сожалению, международные организации, которые продвигают двойные стандарты, остаются безразличными к судьбе сотен тысяч азербайджанцев, перемещенных в результате оккупации азербайджанских территорий. И не предпринимают никаких шагов по восстановлению нарушенных прав Дилгама Аскерова и Шахбаза Гулиева находящиеся в заложниках у Армении. Это показывает, что международные организации, поддерживающие оккупирующую державу, не преследуют своих целей, но выполняют определенные заказы и наносят ущерб растущей репутации Азербайджана своими безобразными поступками.

Силы, которые поддерживали Армению , увидели решимость азербайджанского народа освободить свои земли боях в апреле 2016 года и в Нахчыванских боях в мае-июне 2018 года и стали свидетелями того, как азербайджанская армия входит в число сильнейших армий мира. В то же время они увидели, что президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев решительно защищал национальные интересы нашего народа, провозглашал правду о нашей стране с самых высоких подиумов, разоблачал международные организации и страны, действующие по двойным стандартам.

Азербайджанская Республика предпринимает и будет предпринимать все необходимые шаги для освобождения Дилгама Аскерова и Шахбаза Гулиева и воссоединения их со своими семьями.