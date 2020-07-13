Информация о сбитии азербайджанского БПЛА не соотвествует действительстности - минобороны

БАКУ /Trend/ -В армянских СМИ была распространена очередная дезинформация о якобы сбитии азербайджанского БПЛА.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений азербайджанской армии, находятся в строю, потерь нет", - сообщили в министерстве.