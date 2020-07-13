Информация о сбитии азербайджанского БПЛА не соотвествует действительстности - минобороны
БАКУ /Trend/ -В армянских СМИ была распространена очередная дезинформация о якобы сбитии азербайджанского БПЛА.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений азербайджанской армии, находятся в строю, потерь нет", - сообщили в министерстве.
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