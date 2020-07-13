В Азербайджане станет возможным проведение уголовного процесса в формате видеоконференции

БАКУ /Trend/ - В Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Азербайджана вносятся изменения.

Как сообщает в понедельник Trend, изменения, которые предусматривается внести в УПК, подготовлены в рамках исполнения указа Президента Азербайджана "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от третьего апреля 2019 года.

Целью закона является использование преимуществ современных информационных и коммуникационных технологий в уголовном процессе, а также обеспечить продолжение уголовного делопроизводства посредством видеоконференций в условиях особого карантинного режима и в других особых случаях.

Законом предусматривается применение информационной системы «Электронный суд»; обеспечение продолжение уголовного процесса посредством видеоконференции с использованием преимуществ современных информационно-коммуникационных технологий в особых случаях, проведение непрерывной аудиозаписи всех судебных заседаний для обеспечения в более полной форме объективности составления протокола судебного заседания в соответствии с аудиозаписью, порядок освобождения от наказания за экономические преступления при условии примирения с потерпевшим, возмещения ущерба и выплаты в государственный бюджет.

Согласно закону, сроки подачи кассационных жалоб (протестов) будут сокращены, а также усовершенствован порядок их подачи и рассмотрения, устанавливается порядок ведения делопроизводства по признанию приговоров или иных окончательных решений судов иностранных государств.

Отметим, что закон вступает в силу с 15 июля.

(Текст: Турал Гараджаев)