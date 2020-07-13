Глава МИД Турции: Армении следует образумиться

БАКУ /Trend/ - Армении следует образумиться, Турция, со всеми своими возможностями, находится рядом с Азербайджаном. Хотя Турция поддерживает политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, провокация ВС Армении в направлении Товузского района Азербайджана показывает, что Армения встала на тропу войны. Мы не оставим Азербайджан в одиночестве!

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Турция всегда была рядом с Азербайджаном и впредь будет продолжать всячески поддерживать его.

Днем ранее МИД Турции распространил заявление, в котором отмечено, что отражение Азербайджаном атаки со стороны Армении является конкретным свидетельством тому, что агрессия Армении не останется без ответа. В заявлении говорится, что МИД Турции решительно осуждает нападение армянских вооруженных формирований на Товузский район Азербайджана.

В МИД Турции подчеркнули, что армянская сторона должна отказаться от столь опасной тактики и встать на разумный, правовой путь.

"Турция всегда будет рядом с Азербайджаном в деле защиты его территориальной целостности, используя все имеющиеся средства", - было подчеркнуто в заявлении.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)