Эркан Озорал: Азербайджан продолжает поддерживать Турцию в борьбе с FETO

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает поддерживать Турцию в борьбе с FETO.

Об этом сказал посол Турции в Азербайджана Эркан Озорал, сообщает в понедельник Trend.

Посол отметил, что закрыв все структуры, принадлежащие FETO, Азербайджан продемонстрировал поддержку турецкого правительства и народа.

Дипломат добавил, что наряду с этим Азербайджан передал Турции участников движения FETO: "В борьбе с FETO с нами рядом всегда был братский Азербайджан".

(Текст: Кямаля Сеидова.)