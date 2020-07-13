Евгений Михайлов: Провокация Армении направлена на вовлечение в конфликт стран-членов ОДКБ

БАКУ /Trend/ - Провокация на армяно-азербайджанской границе, на мой взгляд, была осуществлена с целью вовлечения в конфликт стран-членов ОДКБ.

Об этом заявил Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, комментируя атаку армянских ВС в направлении Товузского района Азербайджана.

По мнению российского аналитика, неслучайно в СМИ армянское лобби заговорило о нападении со стороны Азербайджана и о том, что дескать, необходимо, что-то предпринимать.

«Очевиден факт, что в последнее время режим Пашиняна предпринимает все попытки, чтобы переключить внимание нищающего в период его правления населения с внутренних проблем на внешние. Именно с этим я связываю обстрел армянскими военными азербайджанских позиций.

Опять же на мой взгляд, в данной провокации прослеживаются след зарубежных центров, которым необходимо противостояние в регионе.

Думаю, что Москва адекватно оценивает ситуацию особенно на фоне изменчивой армянской политики и усиливающейся антироссийской риторики со стороны официального Еревана.

Армения сейчас - это страна, которая любыми путями пытается вызвать жалость у союзников в связи с тем, что на неё якобы напали. Данная провокация направлена в том числе и на то, чтобы завуалировать милитаристские устремления этой страны в отношении Карабаха, который необходимо возвращать. Стоит вспомнить и заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании Карабахского конфликта с началом передачи оккупированных районов. Всё это звенья одной цепи, но Москву и Баку не обмануть», - заявил Михайлов.

По оценкам российского аналитика, ситуация с нападением со стороны Армении на позиции Азербайджана будет правильно оценена и страны члены ОДКБ не втянутся в конфликт по желанию Армении.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Автор: Матанат Насибова.