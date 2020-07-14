Дмитрий Песков: В Кремле глубоко обеспокоены перестрелками на границе Армении и Азербайджана

В Кремле глубоко обеспокоены перестрелками на границе Армении и Азербайджана, призывают стороны к сдержанности и прекращению огня. Как передает Trend со ссылкой наТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на границе этих стран.

"Россия, мы уже тоже об этом заявляли на различных уровнях, готова оказывать свои посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы. Вы знаете, что были интенсивные телефонные контакты министра иностранных дел (Сергея) Лаврова с его коллегами из Баку и Еревана. Поэтому еще раз мы призываем обе стороны к сдержанности", - добавил он.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов , прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.