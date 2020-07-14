Лев Спивак: Бездействие МГ ОБСЕ развязывает руки Армении для провокаций

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» резко осуждает спровоцированные армянской стороной военные действия на линии фронта в направлении Товузского района Азербайджана. Наша организация от имени многотысячной общины выходцев из Азербайджана, проживающих в Израиле, обратилась к мировому сообществу, СМИ, в Совет Безопасности ООН, в Генеральную ассамблею ООН, в Минскую группу ОБСЕ, Совет Европы и Европейский Парламент с призывом остановить агрессию ВС Армении против мирных жителей Азербайджана, прекратить провокации против Вооружённых сил Азербайджана, чтобы не подвергать риску жизни людей.

Об этом заявилTrend генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, комментируя атаку армянских ВС в направлении Товузского района Азербайджана.

«Мы также призываем эти организации и мировую общественность осудить оккупацию Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана со стороны Армении и потребовать незамедлительного выполнения резолюций ООН об освобождении всех оккупированных территорий с тем, чтобы мирные жители, ставшие беженцами, смогли вернуться на свои исконные земли.

Лично от своего имени и от имени израильтян выражаю искренние соболезнования семьям погибших военнослужащих и всему азербайджанскому народу в связи с этой утратой.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается на протяжении многих лет, и к сожалению, конца этому не видно. Несмотря на режим прекращения огня, установленный в 1993 году, по всей пограничной зоне не прекращаются провокационные действия со стороны Армении, и в данном случае, произошла особенно серьезная провокация со стороны Армении, которой Азербайджан дал решительный отпор, продемонстрировав высокий боевой дух и военную подготовку.

К сожалению, в таких случаях, когда страна показывает свою военную силу и возможность постоять за себя, гибнут молодые ребята, военнослужащие, это очень больно и недопустимо. Почему Армения устраивает подобные провокации? Думаю, этот вопрос стоит адресовать Минской группе ОБСЕ, которая фактически бездействует и демонстрирует безразличие, в результате чего ситуацией пользуются армяне для провокаций. Очевидно, что МГ ОБСЕ позабыла о своей функции и превратилась в аморфную структуру», - заявил Лев Спивак.

По мнению Гендиректора, бездействие МГ ОБСЕ в урегулировании нагорно- карабахского конфликта развязывает руки Армении для совершения провокаций.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов , прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

Напомним, что Нагорно-Карабахский конфликт был в 1988 году навязан Азербайджану Арменией с захватнической целью. В результате этой войны Азербайджан потерял 20% своих территорий, которые до сих пор остаются под оккупацией Армении.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)