Сила привычки: "пятая колонна" пытается расшатать устои государственности

БАКУ/Trend/ - Армянская провокация на границе с Азербайджаном активизировала так называемых "лидеров" радикальной азербайджанской оппозиции и всякую нечисть из числа так называемых "блогеров-эмигрантов". Активные в социальных сетях Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли и их сторонники из разряда горлопанов-активистов из так называемого "Общественного совета", сегодня вовсю занимаются распространением дезинформации на различных онлайн-площадках. Чего только стоит, распространяемая ими дезинформация о шествии, состоявшемся 14 июля в Баку, которое вновь продемонстрировало полную поддержку азербайджанского народа своему государству, армии и Верховному главнокомандующему.

Напомним, что в ходе этой акции, проходившей в мирном и патриотическом духе, группа провокаторов грубо нарушила общественный порядок, применила силу и оказала сопротивление сотрудникам полиции, обеспечивающим безопасность, в результате чего несколько сотрудников полиции получили различные телесные повреждения, служебным автомобилям был нанесен серьезный ущерб. Вследствие игнорирования неоднократных предупреждений сотрудников полиции ими были приняты оперативные меры для предотвращения дальнейшего обострения ситуации, общественный порядок был восстановлен.

Что интересно, дезинформация является мощным оружием любой войны, и вполне ожидаемо было, когда в армянских СМИ делались информационные вбросы, нацеленные на азербайджанскую общественность. Другое дело, когда распространением дезинформации занимается агрессивная, циничная, наглая, лицемерная и потерявшая стыд "пятая колонна", цель которой сеять неразбериху и подрывать доверие к достоверным источникам информации. Их цель оклеветать граждан нашей страны, которые думают иначе, чем они, дискредитировать власть, возбудить подозрения и ненависть к отдельным людям и социальным группам. Сегодня и члены так называемого "Общественного совета" и блогеры-эмигранты широко используют средства запугивания населения, распространяют панические слухи, иногда абсолютно бредовые. Армия троллей посредством фейковых аккаунтов занимается демагогией, пытаются манипулировать общественным мнением, беспардонно перевирая и искажая политические события.

Все это конечно же впустую, поскольку народ знает, что эти аутсайдеры-политиканы каждый раз пытаются свалить проблемы своей невостребованности и никчемности на власть. И все для того, чтобы пробиться во власть, несмотря даже на то, что сами не имеют четкого представления о том, что делать после достижения этой вожделенной цели. Призывы "лидеров" радикалов вызывают у общественности лишь недоумение: абсолютно всем ясно, что они просто хотят выслужиться перед заграничными спонсорами. А пока же горе-"лидеры" радикалов на своих страницах в соцсетях продолжают показывать образцы банального фиглярства. Окончательно дискредитировав себя в глазах общественности, они все еще продолжают болтать и делать бездоказательные голословные заявления, лишь бы продемонстрировать зарубежным донорам свою преданность. Чтобы спонсоры их "заценили" - наш, мол, проверенный, достоин оплаты.

Что же в итоге получается? Али Керимли, Джамиль Гасанли и Гюльтекин Гаджибейли, в силу своего иллюзорного восприятия действительности, продолжают жизнь "пятой колонны". Их давно не интересует реальность. Им комфортно жить в выдуманном фантастическом мире, где никто не прислушивается к реальной оценке событий.

Отдел политики Trend