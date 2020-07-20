Пресечена провокация армян перед посольством Азербайджана в США (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - До 30 представителей радикальной армянской националистической группы под руководством армянских лоббистов собирались провести акцию перед посольством Азербайджана в Вашингтоне, но узнав об этом, около 150 наших соотечественников провели ответную акцию протеста, сообщает в понедельник Trend.
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