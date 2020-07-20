Без урегулирования нагорно-карабахского конфликта в Армении никаких перемен не будет

БАКУ /Trend/ - В Армении крайне напряженная ситуация в связи с пандемией COVİD-19, в том числе, экономическое положение.

Об этом в интервью в видеопроекте "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" Информационного агентства "Trend" сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Шафиев напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян два года как у власти: "Придя к власти, он дал ряд обещаний, в том числе, в связи с проведением социально-экономических реформ. Прошло два года, но каких-либо весомых результатов нет и быть не может, потому что проблема заключается в изоляции экономики Армении. Без урегулирования нагорно-карабахского конфликта в Армении никаких коренных перемен наблюдаться не будет. С другой стороны обострилась ситуация, связанная с внутренней политикой. В такой ситуации руководство пытается отвлечь внутреннее внимание".

Представляем полную версию видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah"

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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