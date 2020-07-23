В результате нападений армян за рубежом пострадали 40 азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате восьми грязных провокаций, организованных проживающими за рубежом, экстремистски настроенными армянскими радикалами, управляемыми международными армянскими террористическими организациями, при организационной поддержке правительства Армении, были ранены около 40 наших соотечественников, сообщает в четверг Trend.

Указанные провокации были учинены в Польше, Нидерландах, Бельгии, США (Вашингтон, Лос-Анджелес), Грузии, Турции и Украине.

Несмотря на то, что в большинстве случаев в этих странах полиция была заблаговременно оповещена относительно агрессивных намерений армянских экстремистов, она не принимала необходимых мер безопасности. Это особо проявилось в провокациях, организованных в Лос-Анджелесе и Брюсселе.

В результате неконтролируемой агрессии распоясавшихся от безнаказанности дашнаков в Бельгии пострадали 10 наших соотечественников, четверо из которых были госпитализированы, в том числе одна журналистка. В Лос-Анджелесе пострадали около 30 наших соотечественников (пятеро были госпитализированы, в их числе одна женщина).

Также в Польше, Нидерландах и Франции, обезумевшие от поражения на линии соприкосновения войск, армянские террористы забросали наших соотечественников бутылками, камнями, осколками стекла и взрыв-пакетами, пытались перевернуть их машины, нанесли значительный ущерб зданиям дипломатических представительств Азербайджана.