В правящей партии Азербайджана прошла видеоконференция на тему "Июльские бои: Уроки героизма и патриотизма" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 24 июля состоялась видеконференция на тему "Июльские бои: Уроки героизма и патриотизма".

Как сообщает в пятницу Trend, выступив на мероприятии вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов сказал, что нерешенность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта создала "благодатную" почву для регулярных провокаций Армении. По его словам, примером тому могут служить кровавые столкновения, произошедшие 12 июля в результате провокации в Товузском направлении государственной границы.

"К сожалению, вместо того, чтобы продемонстрировать справедливую позицию в связи с происходящими в результате армянской провокации кровавыми столкновениями, отдельные организации, в частности сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпочитают озвучивать взвешенные, сбалансированные заявления. Однако истина заключается в том, что такого рода заявления, фактически, создает эффект тайной поддержки Армении, по сути являющейся агрессором. А это воодушевляет их для совершения новых провокаций. Целью таких провокаций армянской стороны является попытка затянуть справедливое урегулирование конфликта", - сказал Али Ахмедов.

Он отметил, что совершив эту провокацию, Армения продемонстрировала намерение расширить географию конфликта и число его участников. Другое их намерение заключалось в том, что они хотели избавиться от синдрома неудач и бессилия, который возник у них после Апрельских сражений. Однако сокрушительные удары нашей армии по Армении нисколько не избавили ее от этого синдрома, напротив, под воздействием этих тяжелых ударов, они наверняка очень пожалели, что пошли на эту провокацию.

Рассказав о последствиях событий, Али Ахмедов отметил, что в результате боев вновь было доказано, что наша армия по всем параметрам значительно превосходит армянскую. Это стало очередным уроком для армянской стороны. С другой стороны, бои показали всему миру насколько велик боевой потенциал Азербайджана, и каков он у Армении.

"Второй результат проявил себя в политико-дипломатической плоскости. Известно, что оставаясь верной себе, Армения пыталась возложить вину за эти события на Азербайджан. Но они потерпели полнjt abfcrj - армяне ожидали, что сторонние силы окажут им поддержку, но этого не произошло. А Азербайджан еще больше укрепил свои международные позиции. Все влиятельные международные организации, отдельные страны поддержали справедливую позицию нашей страны. Вновь были озвучены призывы к справедливому урегулированию этого конфликта. Это является результатом успешной политики, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал Али Ахмедов.

По его словам, одно из последствий событий связано с повышением военно-патриотического духа азербайджанского народа.

"Бои в направлении Товуза повысили военно-патриотический дух нашего народа, в особенности молодежи. Наши граждане продемонстрировали готовность пожертвовать жизнями ради освобождения азербайджанских земель. Митинги и шествия в Баку и других регионах в ночь с 14 на 15 июля обнажили этот факт. Азербайджанская молодежь продемонстрировала солидарность с армией, государством и Президентом Ильхамом Алиевым. Это следует отметить как один из важнейших факторов, служащих росту боевого духа армии. Мужество нашей армии, сокрушительные удары, нанесенные врагу, приближают нас шаг за шагом к освобождению наших земель от оккупации. Мы желаем одного, чтобы обеспечение территориальной целостности, восстановление нарушенных прав нашего народа было реализовано без кровопролития, мирным путем. А это уже на выбор Армении. Если Армения откажется от него, то азербайджанская армия и народ докажут свою готовность предпринять самые эффективные шаги для восстановления своих нарушенных прав, освобождения наших земель и обеспечения своей победы", - подчеркнул Али Ахмедов.

На видеоконференции также выступили председатель Комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Зияфет Аскеров, председатель Комитета международных отношений и межпарламентских связей Милли Меджлиса Самед Сеидов, депутаты Милли Меджлиса Арзу Нагиев, Джейхун Мамедов и Фазаил Агамалы. Они поделились своими взглядами относительно последней военной провокации Армении. Было отмечено, что совершив провокацию оккупант не смог достигнуть своих коварных целей благодаря адекватному ответу со стороны азербайджанской армии.

В выступлениях было подчеркнуто, что проиграв в боях и дипломатии армяне прибегли к международному террору, что подтверждают нападения, совершенные на представителей азербайджанской диаспоры и дипломатические представительства в различных странах мира.

Подводя итоги видеконференции, вице-премьер Али Ахмедов сказал, что сегодня перед могучим Азербайджаном стоит в панике Армения. По его словам, азербайджанский народ шаг за шагом продвигается к победе, и под руководством Президента Ильхама Алиева мы ее достигнем.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)