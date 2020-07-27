Итальянская пресса тиражирует публикации о зверствах армян против азербайджанцев в различных странах

БАКУ /Trend/ - Зверства, учиненные в последние дни радикальными группами армянской диаспоры в отношении дипмиссий и членов азербайджанских общин в различных странах мира, находится в центре внимания итальянских СМИ.

Как сообщили в понедельник Trend в посольстве Азербайджана в Италии, в статьях, опубликованных в таких итальянских СМИ как Kmetro0, Gironale Diplomatico, Agenzia Nova, сообщается, что в последние дни радикальные группы армянской диаспоры в футболках с логотипами признанной на международном уровне террористической организацией АСАЛА, а также крайне экстремистской армянской партии Дашнакцутюн, организовав перед дипломатическими представительствами Азербайджана в Бельгии, США, Франции, Великобритании, Швеции, Польше, Австралии, Нидерландах и других странах мира крайне агрессивные нападения, совершили акты вандализма в отношении зданий диппредставительств, дипломатического состава, членов азербайджанских общин и их имущества, и продвигали эти акты вандализма на своих страницах в социальных сетях.

Согласно публикациям, порядка 3000 экстремистски настроенных членов армянской общины штата Калифорнии в попытке провести акцию протеста перед генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, игнорируя законные требования местной полиции, преднамеренно напали на 40 членов азербайджанской общины, которые находились там. В результате серьезно пострадали семеро членов азербайджанской общины, в том числе женщина, четверо из которых были госпитализированы.

Также сообщается, что экстремистские армянские группировки, организовавшие акцию протеста перед посольством Азербайджана в Бельгии, напали на здание и сотрудников посольства, а также на членов азербайджанской общины, применив камни, острые режущие орудия и взрывчатые вещества, в результате чего в целом пострадало шесть человек, в том числе европейский корреспондент азербайджанского канала REAL TV и сотрудники посольства.

Сообщается, что этот вандализм радикальных армянских сил не является чем-то новым ни для Азербайджана, ни для других стран, которые столкнулись с армянским терроризмом. Так, в 1970-1980 годах АСАЛА и другие армянские террористические организации убили более 70 человек и совершили более 235 терактов в 22 странах, в ходе которых было убито 24 турецких дипломата. После провозглашения независимости в 1991 году, для реализации своих территориальных претензий к Азербайджану, Армения сделала терроризм своей государственной политикой, и в процессе оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана в различных местах страны применяла террористические методы.

С опубликованными материалами можно ознакомиться, перейдя по следующим ссылкам:

https://www.giornalediplomatico.it/Azerbaigian-rappresentanze-diplomatiche-allaestero-sotto-attacco-da-estremisti-armeni.htm

https://kmetro0.it/2020/07/24/sedi-diplomatiche-dellazerbaigian-nel-mondo-sotto-attacco/

https://www.agenzianova.com/a/5f1b00547f3630.27629627/3039826/2020-07-24/azerbaigian-armenia-rappresentanze-diplomatiche-di-baku-all-estero-sotto-attacco-di-estremisti-armeni/linked