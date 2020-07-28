Микаил Джаббаров: Агрессивная политика Армении создает серьезные препятствия для расширения экономического сотрудничества в регионе

БАКУ /Trend/ - Несмотря на все усилия Азербайджана по региональному развитию, агрессивная политика Армении создает серьезные помехи для расширения экономического сотрудничества в регионе и ограничивает полную реализацию экономического потенциала.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе 5-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Отметив, что Азербайджан имеет выгодное географическое положение, министр экономики довел до сведения участников, что создав современную инфраструктуру, наша страна превратилась в международный транспортный узел, а также роль самого короткого транспортного пути между Азией и Европой - железной дороги Баку - Тбилиси - Карс и нового Бакинского порта в расширении сотрудничества между странами региона.

Микаил Джаббаров довел до сведения участников мероприятия, что в течение последних трех десятилетий 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана находятся под оккупацией Армении, свыше миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, начиная с 12 июля вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджана, находящиеся не в прифронтовой зоне, а на границе между двумя странами, в результате чего погибли и были ранены военнослужащие и гражданские лица, провокация Армении целенаправленно усиливает напряженность вокруг конфликта, оккупационная политика соседней страны подвергает серьезному риску энергетические и транспортные мегапроекты в регионе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)