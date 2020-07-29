Посол Азербайджана встретился с замглавой МИД Таджикистана (ФОТО)

Политика 29 июля 2020 14:27 (UTC+04:00)
Посол Азербайджана встретился с замглавой МИД Таджикистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе посольства Азербайджане в Таджикистане состоялась встреча посла Гасана Мамедзаде с первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана Хусравом Нозири. Целью встречи было доведение до официальных органов этой страны информации о провокационных действиях подразделений вооруженных сил Армении, осуществленных в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы для захвата новых позиций.

Как сообщили в среду Trend в посольстве, в ходе встречи таджикская сторона была проинформирована о военных провокациях, осуществленных Арменией на границе с Азербайджаном. Было подчеркнуто, что Армения совершила очередную провокацию, чтобы подорвать переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта.

Замминистра выразил обеспокоенность таджикской стороны, в связи с ростом напряженности на азербайджано-армянской границе, что привело к потерям с обеих сторон.

На встрече также состоялся обмен мнениями касательно подготовительных работ в связи с очередным заседанием Азербайджано-таджикской межправительственной комиссии, текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в различных областях.

(Текст: Турал Гараджаев)

Посол Азербайджана встретился с замглавой МИД Таджикистана (ФОТО) - Gallery Image
Посол Азербайджана встретился с замглавой МИД Таджикистана (ФОТО) - Gallery Image
Посол Азербайджана встретился с замглавой МИД Таджикистана (ФОТО) - Gallery Image
Посол Азербайджана встретился с замглавой МИД Таджикистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посол Азербайджана встретился с замглавой МИД Таджикистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посол Азербайджана встретился с замглавой МИД Таджикистана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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