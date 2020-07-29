Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Гобустане больницы модульного типа для лечения больных коронавирусом (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 29 июля в Гобустане состоялось открытие больницы модульного типа, предназначенной для лечения больных коронавирусом.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в больнице модульного типа.

Было отмечено, что больничный комплекс, состоящий из трех корпусов, имеющий 100 палат и 200 койко-мест, оснащен централизованной системой кислородного генератора, а также централизованной системой вентиляции. Здесь созданы необходимые условия для приема и лечения коронавирусных больных с симптомами средней тяжести. Проводится соответствующая работа по оснащению дополнительным оборудованием для приема больных с тяжелыми симптомами.

При отсутствии необходимости, то есть, по окончании борьбы с пандемией, данный корпус можно легко перенести на другие участки и использовать в иных целях - к примеру, для воинских частей, пограничной службы, обучения или при чрезвычайных ситуациях, спальных, бытовых услуг и пр.

Отметим, что согласно соответствующим поручениям Президента Ильхама Алиева, в рамках превентивных комплексных мер, осуществляемых с целью предотвращения пандемии, охраны здоровья населения, на территории страны началось строительство 10 больничных комплексов модульного типа. 7 мая в Баку в Клиническом медицинском центре номер 1 был сдан первый корпус модульного типа для инфекционных заболеваний, 9 июня – корпус в Объединенной городской больнице номер 28 в поселке Бильгя, Сумгайытской городской больнице номер 1 и больнице поселка Сарай Абшеронского района, 24 июня – корпус в Гянджинской городской больнице, а 6 июля – госпиталь модульного типа в Хатаинском районе. Очередной корпус модульного типа для инфекционных заболеваний сооружен в Гобустанском районе. Данные комплексы построены рядом с районными центральными больницами и прикреплены к ним, что обеспечивает единое управление и медицинскую координацию для оказания больным с коронавирусом необходимых медицинских услуг.