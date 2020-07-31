В Азербайджан прибыли самолеты F-16 ВВС Турции для участия в учениях TurAz Qartalı-2020 (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2020, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В начале церемонии были исполнены гимны двух государств, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Выступившие на мероприятии отметили важность проведения учений в Азербайджане и пожелали участникам удачи при выполнении боевых вылетов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )