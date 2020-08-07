Кабинет министров Азербайджана принял решение по единовременной выплате в размере 190 манатов

БАКУ /Trend/ - Сегодня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал Постановление Кабинета Министров о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Евлах и Абшеронскому, Джалилабадскому, Масаллинскому, Геранбойскому, Гейгельскому, Бардинскому, Сальянскому, Хачмазскому районам.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета Министров, в Постановлении говорится: «На основе «Условий и правил выдачи единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных в связи с применением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19)» Кабинета Министров Азербайджанской Республики лицам, получившим единовременную выплату в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Евлах и Абшеронскому, Джалилабадскому, Масаллинскому, Геранбойскому, Гейгельскому, Бардинскому, Сальянскому, Хачмазскому районам, согласно соответствующим правилам, после повторной проверки предоставить единовременную выплату в размере 190 манатов».