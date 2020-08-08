Минобороны Азербайджана: Саргсян лицемерно отрицает реальные факты об апрельских боях

БАКУ /Trend/ - После долгого молчания «правда» об апрельских боях 2016 года, которую третий президент Армении Серж Саргсян довел до армянской общественности, является ложью и клеветой, а также очередной неудачной попыткой восстановить основательно подмоченный рейтинг.

Об этом сказал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя высказывания Сержа Саргсяна, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

«Возможно, ему удастся убедить своих соратников в Армении в том, что он говорит. Но, на самом же деле истина апрельских боев хорошо известна»,- сказал он.

По словам Даргяхлы, после апрельского фиаско Следственная комиссия парламента Армении, расследующая результаты боев, объявила, что только в живой силе Армения потеряла 560 военнослужащих убитыми. Уничтожение 33 армянских танков и 15 пушек в этих боях также не вызывает сомнения.

«Сокрытием числа потерь вооруженных сил Армении и умышленным занижением размеров территорий, освобожденных армией Азербайджана, Саргсян хочет достичь своих грязных намерений и оправдать свою некомпетентность. Он лицемерно отрицает реальные факты и бесстыдно заявляет о том, что якобы они победили в апрельских боях. Возникает вопрос: если, как он утверждает, они победили в этих боях, то почему вскоре после тех событий его близкий друг и соратник Сейран Оганян, который был тогда министром обороны, а затем и все высшее руководство вооруженных сил Армении, были отправлены в отставку?

Разве бунт армянского общества, массовые протесты армянских матерей, стихийное вооруженное восстание группировки «Сасна Црер» против власти и, наконец, наступление конца политическому правлению Саргсяна из-за больших потерь армянской стороны, не были отзвуком апрельского триумфа армии Азербайджана? Только Саргсян с армянской натурой, зная, что все это произошло на глазах у мировой общественности, может отрицать правду и говорить о какой-то победе.

Саргсян всячески пытается найти оправдание поражению, которое потерпели вооруженные силы Армении в апрельских боях, не стесняясь при этом, говорить о победе, в то время, когда передовые подразделения Азербайджанской Армии, используя лишь небольшую часть имеющегося в своем распоряжении вооружения и военной техники, освободили 2000 га своей земли в течении короткого времени.

Что же касается того, что якобы Серж Саргсян в ходе войны не настоял на том, чтобы армянская армия вернула эту территорию, поскольку отдал предпочтение сохранению жизней солдат, то это ещё раз свидетельствует о том, что он прекрасно понимал, что в случае попытки повторной оккупации Армения понесет колоссальные потери как в живой силе и военной технике, так и в оккупированных территориях.

Можно с уверенностью сказать, что апрельские бои, и те потери, которые армянские вооруженные силы понесли в ходе этих боев, стали по-настоящему уроком не только для военно-политического руководства Армении тех времен, но также и для нынешнего режима, который прекрасно понимает, что очередные боестолкновения с нашей армией приведут к необратимым потерям, в том числе и потере власти, как это случилось с саргсяновским режимом.

В частности, хочу отметить, что Саргсян, пытающийся в очередной раз обмануть армянскую общественность своим этим выступлением, строя из себя героя, цепляется за гнилую соломинку, чтобы спасти свою шкуру», - отметил полковник.