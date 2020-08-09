Скончался азербайджанский генерал-лейтенант в отставке Чингиз Мамедов
БАКУ /Trend/ - Азербайджанскую армию постигла тяжелая утрата. Генерал-лейтенант в отставке Мамедов Чингиз Мустафа оглы скончался 9 августа 2020 года после продолжительной болезни, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.
Чингиз Мамедов родился 15 февраля 1951 года в городе Баку.
В 1968 году поступил в Ростовское высшее военное училище. В 1973-1992 годах служил в Вооруженных Силах СССР.
В 1981 году поступил в Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского и успешного окончил её. Прошел службу в должностях командира дивизиона, начальника штаба, командира полка Ракетных войск стратегического назначения.
В 1992 году он, начав службу в Вооруженных силах Азербайджанп, занимал различные должности. С 2003 по 2014 год занимал должность заместителя министра обороны. В 2014 году Чингиз Мамедов был отправлен в запас.
Его заслуги перед Родиной были высоко оценены. Он был награжден орденами и медалями, удостаивался различных наград. Он был ветераном войны и Вооруженных сил Азербайджана.
Светлая память о генерал-лейтенанте в отставке Мамедове Чингизе Мустафа оглы навсегда останется в сердцах военнослужащих азербайджанской армии и тех, кто его знает.
АЛЛАХ ряхмят елясин!
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов
Первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков
генерал-полковник Керем Мустафаев
генерал-полковник Керим Велиев
генерал-лейтенант Рамиз Таиров
генерал-лейтенант Низам Османов