Скончался азербайджанский генерал-лейтенант в отставке Чингиз Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанскую армию постигла тяжелая утрата. Генерал-лейтенант в отставке Мамедов Чингиз Мустафа оглы скончался 9 августа 2020 года после продолжительной болезни, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

Чингиз Мамедов родился 15 февраля 1951 года в городе Баку.

В 1968 году поступил в Ростовское высшее военное училище. В 1973-1992 годах служил в Вооруженных Силах СССР.

В 1981 году поступил в Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского и успешного окончил её. Прошел службу в должностях командира дивизиона, начальника штаба, командира полка Ракетных войск стратегического назначения.

В 1992 году он, начав службу в Вооруженных силах Азербайджанп, занимал различные должности. С 2003 по 2014 год занимал должность заместителя министра обороны. В 2014 году Чингиз Мамедов был отправлен в запас.

Его заслуги перед Родиной были высоко оценены. Он был награжден орденами и медалями, удостаивался различных наград. Он был ветераном войны и Вооруженных сил Азербайджана.

Светлая память о генерал-лейтенанте в отставке Мамедове Чингизе Мустафа оглы навсегда останется в сердцах военнослужащих азербайджанской армии и тех, кто его знает.

АЛЛАХ ряхмят елясин!



Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов

Первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков

генерал-полковник Керем Мустафаев

генерал-полковник Керим Велиев

генерал-лейтенант Рамиз Таиров

генерал-лейтенант Низам Османов