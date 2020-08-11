Проходит встреча между вице-премьером Сербии и азербайджанской делегацией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проходит встреча между находящимся с визитом в Азербайджане заместителем премьер-министра, министром внутренних дел и секретарем Совета национальной безопасности Сербии Небойшей Стефановичем и азербайджанской делегацией.

Как сообщает Trend во вторник, во встрече участвуют секретарь Совета безопасности при Президенте Азербайджана Рамиль Усубов, помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, заместитель министра иностранных дел Араз Азимов и посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов.