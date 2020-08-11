Между премьер-министров Азербайджана и главным исполнительным директором группы ВР состоялся телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - Между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и главным исполнительным директором группы ВР Бернардом Луни 11 августа состоялся телефонный разговор.
Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Кабмина, в ходе телефонного разговора сторонами была дана высокая оценка многолетним плодотворным и взаимовыгодным партнерским связям между Азербайджаном и ВР.
Также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, была выражена уверенность в том, что это сотрудничество и в дальнейшем будет успешно развиваться.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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