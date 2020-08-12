Глава МИД Азербайджана: Мы сторонники политического урегулирования конфликта путем переговоров

БАКУ /Trend/ - Мы, как азербайджанская сторона, сторонники политического урегулирования конфликта путем переговоров.

Как сообщает в среду Trend, об этом в рамках визита в Турцию в интервью телеканалу CNN Türk сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, рассказывая об армяно-азербайджанском конфликте.

Министр сообщил, что для политического урегулирования конфликта существует достаточная международная правовая база. Еще в 1993 году было принято четыре резолюции ООН. Согласно этим четырем резолюциям, требуется вывод незаконных воинских формирований с территорий Азербайджана и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на эти территории.

"В то же время было выдвинуто требование восстановить международно признанные границы Азербайджана. Эти же требования отражены в документах, резолюциях и решениях различных международных организаций. В таком случае вопрос урегулирования путем политического диалога очевиден.

Считаем, что на армянскую сторону должно быть оказано серьезное давление со стороны международных организаций и государств. Позиция Азербайджана по этому вопросу неизменна и непоколебима. Эти резолюции должны быть полностью исполнены", - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)