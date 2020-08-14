Пашинян вновь публично проявил беспомощность, отвечая на "трудные" вопросы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью программе HARD Talk на телеканале ВВС.

Как сообщает в пятницу Trend, интервью у Пашиняна взял журналист Стивен Сакур. В программе HARD Talk на телеканале BBC гостям задаются критические и непростые вопросы. Никол Пашинян оказался беспомощным под таким давлением.

Отвечая на вопрос о боевых действиях в Товузе в июле, Пашинян обвинил Азербайджан в том, что он "первым совершил нападение".

В ответ на это заявление Пашиняна ведущий отметил: "Вы утверждаете, что последний конфликт развязал Азербайджан, но другая сторона говорит обратное, и мы не сможем прояснить это в этой программе. Однако ясно одно: вы до сих пор предприняли ряд провокационных шагов, которые обострили ситуацию. Например, почему вы, посетив Степанакерт (Ханкенди - ред.) в августе прошлого года, в своей речи сказали "Арцах - это Армения"? Это была открытая провокация против Азербайджана".

На этот вопрос Пашинян не смог внятно ответить. Вместо этого он прибег к традиционной исторической лжи, утверждая, что армяне жили в Нагорном Карабахе на протяжении тысячелетий.

Далее прервав Пашиняна журналист Стивен Сакур задал еще более резкий вопрос:

"Вы нарушаете четыре резолюции Генассамблеи ООН по конфликту, которые требуют безоговорочного вывода всех армянских войск с оккупированных азербайджанских земель. Согласно международному праву, ваши войска осуществляют оккупацию, а вы идете туда и заявляете, что эти территории принадлежат вам. Очевидно, что вы не творите там мир".

Пашинян в очередной раз уклонился от ответа, заявив, что Азербайджан, якобы, в начале 1990-х годов проводил этнические чистки в отношении армян, живущих в Карабахе.

Ведущий задал очередной вопрос Пашиняну о строительстве дороги в Нагорный Карабах:

"Я знаю, что ваше правительство строит дорогу из Армении в Нагорный Карабах. Эта дорога проходит по территории Азербайджана. Ряд европейских парламентариев в Брюсселе, специализирующихся на кавказской политике, рассмотрели этот план, и сочли его нарушением международного права. По их словам, это укрепит незаконную оккупацию Карабаха. Вы остановите строительство этой дороги?".

В очередной раз вместо того, чтобы конкретно ответить на вопрос, Пашинян промямлил, что дорогу строит не правительство Армении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)